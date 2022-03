Quản lý và con gái Phi Nhung nói gì khi bà Phương Hằng bị bắt?

Mới đây, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Công an nhân dân online

Trước khi bị khởi tố, bà Phương Hằng “đụng chạm” nhiều sao Việt trong đó có cố ca sĩ Phi Nhung. Phía con gái và quản lý Phi Nhung mới đây có động thái gây chú ý.

Cụ thể, trên trang cá nhân, quản lý của Phi Nhung chia sẻ thông tin bà Phương Hằng bị bắt và bày tỏ rằng đang chờ thêm "luật nhân quả" đến với người phụ nữ này.

Trong khi đó, chia sẻ đường link bài hát “Luật trời” của Phi Nhung, Wendy Phạm - con gái nữ ca sĩ viết: “Không biết hôm nay là ngày đẹp trời gì mà bài hát của mẹ được lan rộng khắp nơi”.

Chia sẻ của con gái Phi Nhung.

Từng bị bà Hằng “công kích” , Vy Oanh viết trên trang cá nhân: "Tôi vẫn một niềm tin rằng chính sẽ thắng tà, pháp luật không đứng về kẻ ác, quyết kiên nhẫn chờ ngày bà ta và những kẻ đồng phạm trả giá cho tội lỗi của mình".

Phía vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên chia sẻ trên Thanh Niên: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật”.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tối ngày 24/3, anh được nhiều khán giả yêu cầu hát ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”. Dù không nhắc đến bà Hằng nhưng nhiều người cho rằng Mr Đàm đang bày tỏ thái độ trước sự việc nữ đại gia này bị bắt.

Còn Việt Hương - người từng bị bà Hằng công kích - đăng tải bài hát “Luật trời” của Phi Nhung đồng thời viết: "Nhớ bạn! Nghe nhạc cả nhà ơi!".