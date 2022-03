Bà Phương Hằng đã “va chạm” bao sao Việt trước khi bị khởi tố?

Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện KSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên. Ảnh: PLO Trước khi bị khởi tố, bà Phương Hằng từng “va chạm” nhiều sao Việt. Một trong số đó là Hoài Linh. Trong các livestream từ tháng 3/2021, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tố nam danh hài ngâm 13 tỷ từ quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 trong tài khoản hơn 6 tháng. Ảnh: FBNV Về phần mình, Hoài Linh gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng vào tháng 7/2021. Theo người đại diện Hoài Linh, bà Hằng vu khống Hoài Linh ngâm 13 tỷ từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng. Ảnh: FBNV Giống Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị bà Hằng livestream tố liên quan đến vấn đề từ thiện. Về phần mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, bà Hằng vu khống anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ, câu kết mua giải trong The Voice. Vì các phát ngôn thiếu căn cứ này, Mr Đàm bị suy sụp tinh thần, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: FBNV Hồi tháng 9/2021, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về hành vi vu khống, xúc phạm, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đến ngày 4/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh: FBNV Bà Hằng còn soi hoạt động từ thiện miền Trung năm 2020 của Thủy Tiên. Phía Thủy Tiên đã ra tận ngân hàng để sao kê. Ngoài ra, vào tháng 9/2021, Thủy Tiên nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ này và gia đình. Ảnh: FBNV Bà Phương Hằng cũng từng livestream bàn luận chuyện từ thiện của Trấn Thành. Phía nam danh hài công khai sao kê trên trang cá nhân đồng thời có lời nhắn nhủ khá nhẹ nhàng đến bà Hằng rằng nếu bà giữ lời hứa tặng 50 tỷ thì hãy gửi số tiền này cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Ảnh: FBNV Nhiều lần bị bà Hằng công kích, Vy Oanh có động thái cứng rắn. Tháng 6/2021, Vy Oanh gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng sử dụng mạng xã hội thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cô. Ảnh: FBNV Tháng 1/2022, Vy Oanh cho biết, TAND Quận 3 (TP HCM) đã có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Vy Oanh và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng. Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng vì bị bà nhiều lần livestream làm nhục, xúc phạm danh dự nặng nề. Với những thiệt hại mà bà Hằng gây ra, Vy Oanh đòi nữ CEO này bồi thường 1 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Trong năm 2021, Trang Trần và bà Hằng khẩu chiến dữ dội. Ban đầu, cựu người mẫu phản đối việc bà Hằng dùng từ "đám" để gọi dàn nghệ sĩ. Bà Hằng sau đó ám chỉ Trang Trần chỉ là người bán bún đậu. Tiếp đó, Trang Trần bị bà Hằng tố ăn chặn từ thiện. Cựu người mẫu cho rằng bà Hằng không có tư cách để yêu cầu người khác phải sao kê từ thiện. Bên cạnh đó, Trang Trần yêu cầu bà Phương Hằng không được nhắc đến tên mình, thậm chí thách nữ doanh nhân này kiện. Ảnh: FBNV Bà Phương Hằng còn tố Trang Trần "ép cung" Hồ Văn Cường khi cựu người mẫu tìm đến nhà hỏi rõ có phải Hồ Văn Cường nhờ bà Phương Hằng đòi tiền cát-sê do quản lý của ca sĩ Phi Nhung giữ hay không. Nữ đại gia tuyên bố sẽ khởi kiện Trang Trần. Về phần mình, Trang Trần livestream đáp trả rằng bị bà Hằng vu khống. Ảnh: FBNV Vào tháng 4/2021, Trịnh Kim Chi gây xôn xao khi nói bà Phương Hằng "đụng vô ổ kiến lửa" vì tung tin đời tư của loạt sao Việt đình đám. Sau đó, bà Hằng livestream chỉ trích Trịnh Kim Chi. Về phần mình, Trịnh Kim Chi gửi đơn tố cáo bà chủ Đại Nam. Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Hồng Vân từng vướng tin đồn ám chỉ bà Phương Hằng “nổ khi tuyên bố "sổ đỏ, kim cương cân cả ký, cả rổ". Giữa ồn ào, Hồng Vân phủ nhận đá xéo bà Phương Hằng. Về phần mình, vợ ông Dũng “lò vôi” chỉ trích Hồng Vân ăn nói hồ đồ. Ảnh: FBNV Liên quan đến các nghệ sĩ bị bà Hằng tố về vấn đề từ thiện, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: Công an nhân dân online Xem video "Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thách đố bà Phương Hằng". Nguồn FB Đàm Vĩnh Hưng

