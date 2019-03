Phương Trinh Jolie giảm béo nhờ ăn kiểu nhà nghèo

Hồi đầu năm 2019, Phương Trinh Jolie nhận được lời khen "xinh sẵn" từ khán giả khi đăng ảnh thử thách thay đổi 10 năm. Tuy nhiên, trong chuyến đi Bali sau đó, nữ ca sĩ An Giang vướng phải nghi vấn sửa cằm, tiêm môi vì đăng ảnh khác lạ. Khi trở về Việt Nam tham dự sự kiện, cô tiếp tục xuất hiện với gương mặt thon gọn hơn khiến người hâm mộ bàn tán.

Phương Trinh Jolie đăng ảnh thử thách thay đổi nhan sắc 10 năm trên trang cá nhân.

Đứng trước nghi vấn này, Phương Trinh Jolie khẳng định: "Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ. Khi gầy hơn thì mặt sẽ thon lại, vì thế sẽ thấy cằm dài ra." Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, bản thân bị giảm 2kg nên mặt gọn hơn trước.

Còn về chuyện tiêm môi, Phương Trinh Jolie cũng phủ nhận. Cô nói: "Cơ bản môi tôi to từ bé giống mẹ, nhất là môi dưới. Nên khi make up chỉ cần vẽ môi trên to hơn 1 chút, ăn gian 1 chút là có được đôi môi trong mơ."

Phuơng Trinh Jolie chia sẻ mặt thon gọn gần đây là do giảm cân.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Trinh Jolie sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 53kg cùng số đo 3 vòng lần lượt là 83-61-95 (cm). Để có được hình thể này, cô chăm chỉ tập gym và yoga, tập xen kẽ mỗi bộ môn 3 buổi/ tuần.