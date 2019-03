Loạt sao Hàn phát cuồng vì HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam

Ông Park Hang Seo hiện là HLV trưởng U23 Việt Nam. Vị huấn luyện viên này khiến sao Việt lẫn sao Hàn phải phát cuồng vì tài cầm quân của mình. Ảnh: Zing Trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong vòng loại giải U23 châu Á, dàn nghệ sĩ nổi tiếng Cha In Pyo, Jasper Cho đã đến hỏi thăm HLV Park Hang Seo. Ảnh: Người đưa tin Cha In Pyo thích thú ghi lại hình ảnh HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam trong buổi tập. Ảnh: Người đưa tin Jasper Cho - nam diễn viên phim "Hậu duệ của mặt trời" cũng dành tình cảm cho nhà cầm quân người Hàn. Ảnh: Lao động Các nghệ sĩ Lee Seung Gi, Lee Sang Yoon, Yang Se Hyung và Yook Sung Jae cũng phát cuồng vì HLV Park Hang Seo. Ảnh: Tri thức trẻ Trong chương trình thực tế Master In The House, để được chung phòng với huấn luyện viên Park, 4 tài tử xứ Hàn hăng hái thực hiện thử thách ăn quả chanh. Ảnh: Đất Việt Yook Sung Jae còn từng công khai tình cảm dành cho HLV Park Hang Seo. “Xin chào. Tôi là Sung Jae, thành viên nhóm BTOB. Gửi HLV Park Hang Seo, người đã dạy chúng em những bài học quý báu khi có mặt trong chương trình Master In The House: Em nghe nói thầy đang dẫn dắt tuyển bóng đá Việt Nam tiến tới cúp vô địch lần đầu tiên sau 10 năm ở giải bóng đá Đông Nam Á AFF Cup. Vậy là em được gặp lại thầy phù thủy bất bại trong truyền thuyết Park Hang Seo rồi phải không ạ? Huấn luyện viên Park Hang Seo cố lên!", nam ca sĩ thần tượng chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet 2 nữ ca sĩ của T-Ara: Hyo Min và Park So Yeon hay nam diễn viên Jin Joo Hyun cũng từng hết lời HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo còn gây ấn tượng với 2 nữ diễn viên Lee Min Jung (trong ảnh) và Lee Da Hae. Ảnh: Vietnamnet Lee Da Hae từng "đau tim" khi xem trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo với đội tuyển Jordan trong khuôn khổ giải Asian Cup 2019. Ảnh: Dispatch Xem video "10 sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/top sao hoa

