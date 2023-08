Phan Như Thảo được chồng đại gia chiều như bà hoàng

Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An kết hôn năm 2015. Cặp đôi có một cô con gái chung - bé Bồ Câu, nay đã 7 tuổi. Kể từ khi kết hôn với chồng đại gia, cuộc sống của Phan Như Thảo bước sang một bước ngoặt mới. Cô rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Thời gian mang thai, sinh con, cựu người mẫu sinh năm 1988 tăng 30kg vì được chồng chăm sóc như "bà hoàng". "Đồ ăn, nước để sẵn, chồng còn đút cho mình, không cho tự cầm luôn. Con sinh ra, chồng mình là người nuôi nấng, chăm sóc bé là chính. Nhiều lúc mình ngủ quên không biết gì luôn", Phan Như Thảo chia sẻ. Phan Như Thảo được chồng chăm sóc kỹ lưỡng tưng ly từng tí. Biết nấu ăn, thậm chí nấu ăn ngon nên đại gia Đức An thường xuyên vào bếp làm cho vợ con những món ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí chồng cô còn tự tay bóc từng quả vải cho vợ để Phan Như Thảo ăn tráng miệng. Tháng 10/2018, người mẫu tiết lộ rằng ông xã mua tặng cô 2 căn nhà ở trung tâm quận 1, TPHCM và một trong hai căn nhà đó từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Liên tiếp trong hai năm 2019 - 2020, Phan Như Thảo được chồng tặng hai căn biệt thự gồm: Căn biệt thự gỗ rộng 800 m2 ở Đà Lạt và căn Villa rộng 100 m2 ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Theo chia sẻ của nữ diễn viên "Sắc đẹp và danh vọng", chồng đại gia của cô "có nhiều nhà lắm, căn nào cũng triệu đô hết, ở khắp nơi trên nước Mỹ".Đại gia Đức An còn di chúc cho Phan Như Thảo toàn bộ tài sản nếu chẳng may anh có bề gì. Mặc dù được chồng cưng chiều và lo chu toàn kinh tế nhưng Phan Như Thảo không mang tâm lý ỷ lại, cô vẫn tự mình kinh doanh và chăm chỉ kiếm tiền.Xem video:"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An kết hôn năm 2015. Cặp đôi có một cô con gái chung - bé Bồ Câu, nay đã 7 tuổi. Kể từ khi kết hôn với chồng đại gia, cuộc sống của Phan Như Thảo bước sang một bước ngoặt mới. Cô rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Thời gian mang thai, sinh con, cựu người mẫu sinh năm 1988 tăng 30kg vì được chồng chăm sóc như "bà hoàng". "Đồ ăn, nước để sẵn, chồng còn đút cho mình, không cho tự cầm luôn. Con sinh ra, chồng mình là người nuôi nấng, chăm sóc bé là chính. Nhiều lúc mình ngủ quên không biết gì luôn", Phan Như Thảo chia sẻ. Phan Như Thảo được chồng chăm sóc kỹ lưỡng tưng ly từng tí. Biết nấu ăn, thậm chí nấu ăn ngon nên đại gia Đức An thường xuyên vào bếp làm cho vợ con những món ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí chồng cô còn tự tay bóc từng quả vải cho vợ để Phan Như Thảo ăn tráng miệng. Tháng 10/2018, người mẫu tiết lộ rằng ông xã mua tặng cô 2 căn nhà ở trung tâm quận 1, TPHCM và một trong hai căn nhà đó từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Liên tiếp trong hai năm 2019 - 2020, Phan Như Thảo được chồng tặng hai căn biệt thự gồm: Căn biệt thự gỗ rộng 800 m2 ở Đà Lạt và căn Villa rộng 100 m2 ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Theo chia sẻ của nữ diễn viên "Sắc đẹp và danh vọng", chồng đại gia của cô "có nhiều nhà lắm, căn nào cũng triệu đô hết, ở khắp nơi trên nước Mỹ". Đại gia Đức An còn di chúc cho Phan Như Thảo toàn bộ tài sản nếu chẳng may anh có bề gì. Mặc dù được chồng cưng chiều và lo chu toàn kinh tế nhưng Phan Như Thảo không mang tâm lý ỷ lại, cô vẫn tự mình kinh doanh và chăm chỉ kiếm tiền. Xem video:"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV