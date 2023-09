Hôn nhân hạnh phúc của Phan Như Thảo - đại gia Đức An

Phan Như Thảo - đại gia Đức An lần đầu gặp nhau vào ngày mồng 2 Tết Nguyên đán 2015 trong một buổi gặp gỡ qua người bạn chung - đạo diễn Lê Minh. Khi Phan Như Thảo hỏi về tin đồn tình cảm, đại gia Đức An có chút bất ngờ nhưng không nói gì thêm. Ảnh: FBNV. Khi hẹn hò, Phan Như Thảo hoàn toàn không trang điểm và ăn mặc đơn giản. Đại gia Đức An không hiểu bản thân đã yêu sự mộc mạc, giản dị của người yêu tự lúc nào. “Anh đã bị chinh phục bởi một cái gì đó rất thật, một cách nhẹ nhàng, không son phấn màu mè hay hào nhoáng bên ngoài”, anh chia sẻ. Ảnh: FBNV. Từ đại gia khét tiếng đào hoa, doanh nhân Đức An trở thành người chồng soái ca sau khi gắn bó với Phan Như Thảo. Ảnh: FBNV. Doanh nhân Đức An hết mực cưng chiều Phan Như Thảo. Tháng 10/2018, Phan Như Thảo tiết lộ rằng ông xã mua tặng cô 2 căn nhà ở trung tâm quận 1, TPHCM. Liên tiếp trong hai năm 2019 - 2020, cô được chồng tặng hai căn biệt thự. Ngoài ra, đại gia Đức An còn viết di chúc để lại tài sản cho Phan Như Thảo. Ảnh: FBNV. Trước khi gắn bó với Phan Như Thảo, Đức An thường xuất hiện với hình ảnh doanh nhân thành đạt, lịch lãm. Tuy nhiên, từ lúc kết hôn với Phan Như Thảo, anh trở nên giản dị, dễ gần với công chúng. Ngoài ra, doanh nhân Đức An có những chia sẻ về đời tư mà trước đây anh gần như giữ kín. Ảnh: FBNV. Về sự thay đổi của đại gia Đức An, Phan Như Thảo khẳng định cô không làm gì cả. "Tôi chỉ cho chồng mình một gia đình, còn lại anh ấy tự học làm chồng làm cha và hạnh phúc với điều đó", người đẹp bày tỏ. Ảnh: FBNV. Phan Như Thảo được lòng mẹ chồng. Doanh nhân Đức An kể, trong lần đầu tiên Phan Như Thảo được anh đưa về ở Mỹ giới thiệu với gia đình, mẹ của anh bế cháu gái, hỏi con dâu có mệt hay không. Ảnh: Vietnamnet. Mối quan hệ giữa vợ chồng Phan Như Thảo ngày càng bền chặt, vượt qua những dị nghị ban đầu của dư luận. Ảnh: Vietnamnet. Phan Như Thảo thay mặt doanh nhân Đức An tham gia buổi xét xử vụ kiện giữa nam doanh nhân và vợ cũ Ngọc Thúy kéo dài hơn 10 năm nay. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

