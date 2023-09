Đọ tài sắc Ngọc Thúy - Phan Như Thảo

Mới đây, Ngọc Thúy - Phan Như Thảo chạm mặt tại tòa. Phan Như Thảo (phải) tham dự phiên xử thay ông xã Đức An còn Ngọc Thúy - vợ cũ Đức An là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp. Ảnh: Vietnamnet. Trước khi gắn bó với đại gia Đức An, Ngọc Thúy và Phan Như Thảo đều hoạt động trong showbiz. Ảnh: Dân Trí.Ngọc Thúy từng chọn ngành sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, cô buộc phải từ bỏ việc học và chọn công việc người mẫu để mưu sinh. Ngọc Thúy ban đầu làm người mẫu quảng cáo sản phẩm. Năm 1997, cô bắt đầu lên sàn diễn thời trang. Ảnh: Zing. Ngoài làm người mẫu, chân dài sinh năm 1980 còn lấn sân đóng phim, ca hát, làm MC. Ngọc Thúy từng đóng phim Blouse trắng, Trái đắng, Cánh cửa cuộc đời. Ảnh: Tiền Phong. Ngọc Thúy được trả mức cát-sê thuộc hàng cao nhất vào giai đoạn năm 2003-2006. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Phan Như Thảo từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đại diện Việt Nam tham gia Asia’s Next Top Model 2013. Ảnh: Khám Phá. Chân dài sinh năm 1988 còn là diễn viên. Cô từng đóng Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng. Ảnh: Khám Phá. Ngọc Thúy từng được mệnh danh là Marilyn Monroe của Việt Nam nhờ gương mặt với bờ môi cong gợi cảm và vóc dáng quyến rũ. Ảnh: Đời Sống Việt Nam. Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Phan Như Thảo sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm 87- 62- 92 cm. Ảnh: Khám Phá. Ngọc Thúy hiện tại là bà mẹ ba con còn Phan Như Thảo đang có một cô con gái. Sau khi lập gia đình, Ngọc Thúy rời showbiz còn Phan Như Thảo ít tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV, Báo Giao Thông. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

