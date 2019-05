Phạm Anh Khoa hành động lạ khi vợ đi chơi về muộn

Trong khi Phạm Anh Khoa rất hạn chế chia sẻ về đời tư sau scandal “gạ tình” thì bà xã anh – Thùy Trang ngược lại. Cô thường đăng tải những khoảnh khắc, câu chuyện về cuộc sống gia đình.

Mới đây, Thùy Trang hào hứng chia sẻ rằng khi cô gặp gỡ bạn bè đến 9 giờ tối mới về, thì ông xã ở nhà vẫn chăm sóc chu đáo cho các con. Cụ thể nam rocker tự tay nấu ăn, đón con và sau khi xong việc thì thảnh thơi chơi game. Về nhìn thấy cảnh này, Thùy Trang tự nhủ rằng: “Chắc phải năng ra ngoài gặp gỡ bạn bè buổi tối quá. Về nhà nhìn cảnh chồng hiền con ngoan, thấy buồn ghê, thì ra không có mình, nhà cửa trật tự hơn thì phải”.

Thùy Trang tự hào khoe ông xã Phạm Anh Khoa khéo chăm con khi cô đi chơi về muộn.

Không trách móc, hờn giận hay tệ hơn là ly hôn sau scandal “gạ tình” của chồng, mà Thùy Trang đã ở bên cạnh động viên chồng vượt qua sóng gió. Chính tình yêu, sự chân thành, hy sinh của Thùy Trang đã cảm hóa nam rocker. Ít ai ngờ bên ngoài là một ca sĩ có phong cách bụi bặm, khá nổi loạn khi ở nhà Phạm Anh Khoa lại là một người chồng, người cha mẫu mực đến như vậy.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, bà xã Phạm Anh Khoa - Thùy Trang vừa đăng tải khoảnh khắc kỉ niệm 11 năm ngày cưới. Sau 11 năm bên nhau, vợ chồng Phạm Anh Khoa - Thùy Trang đã cùng nhau trải qua những vui buồn, hạnh phúc. Đỉnh điểm là scandal liên quan tới vụ "gạ tình" chấn động showbiz mà vũ công Phạm Lịch công khai.

Trải qua sóng gió, Thùy Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự bao dung, vun vén hạnh phúc cho gia đình giữa lúc chồng nhận phải vô vàn chỉ trích từ mọi người.

Trên trang cá nhân của mình, Thùy Trang còn chia sẻ món quà kỷ niệm đầy đặc biệt của chồng chính là bài hát When You Say Nothing at All do chính ông xã Anh Khoa vừa đàn vừa hát.

Lời bài hát có đoạn:

Nụ cười trên khuôn mặt em nói cho anh biết rằng em cần anh.

Có một sự thật trong mắt em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em sẽ đưa tay cho anh bất cứ khi nào anh vấp ngã.

Khi em im lặng chính là lúc em nói được tất cả".

Đây có vẻ như cũng là lời tâm sự của Phạm Anh Khoa sau những biến cố và cảm kích vì Thùy Trang - người vợ tào khang của anh vẫn luôn ở bên cạnh dù sóng gió ập đến thế nào.