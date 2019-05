Hồng Tơ và loạt sao Việt từng đánh bạc, cá độ

Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra vì hành vi đánh bạc. Theo một nguồn tin, anh bị bắt cùng một số đối tượng khi tham gia đánh bạc tại một tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven TP HCM. Hồi còn trẻ, Hồng Tơ từng cá độ bóng đá. Anh kể, có đêm anh thua đến 100.000 USD. Không dừng lại ở đó, anh vay xã hội đen nhưng càng chơi càng thua đậm. Hồng Tơ cuối cùng phải cầm cố biệt thự với ngân hàng vì nợ nần chồng chất. Hồng Tơ bị bắt vì hành vi đánh bạc. Cách đây 6 năm, Kim Tử Long cũng từng vướng scandal đánh bạc. Còn nhớ, Kim Tử Long bị bắt khi đang đánh bạc trên một chiếc xà lan. Theo Kim Tử Long, anh chỉ đánh cho vui theo yêu cầu của người hâm mộ sau khi có buổi diễn ở đây. Theo Dân Việt, cơ quan điều tra đã không khởi tố hình sự Kim Tử Long. Lý do là bởi việc tham gia “chơi vài ván cho vui” của nam nghệ sĩ là không quá 2 triệu và Kim Tử Long chứng minh được số tiền có trong người không phải đã và để chơi bài. Cuối năm 2007, Thương Tín bị bắt ngay trên chiếu bạc ở quán cà phê của mình. May mắn, do thành khẩn khai báo, ông được cho hưởng án treo. Ngoài đánh bạc, Thương Tín còn mê cá độ bóng đá. Ảnh: Zing Thương Tín từng đặt cược gần chục cây vàng mỗi trận cầu lớn. Thời điểm lạc lối trong trò đỏ đen, nam nghệ sĩ vốn có mức cát sê được tính bằng cả cây vàng. Tuy nhiên, vì đam mê bài bạc, cá độ, ăn chơi tại các quán bar nên ông trắng tay. Ảnh: Dân Việt Không chỉ Thương Tín, nghệ sĩ Duy Phương cũng là nạn nhân của cá độ bóng đá. Vào thời kỳ hoàng kim ở những năm 1990, Duy Phương sở hữu nhiều căn nhà, xe hơi. Tuy nhiên, theo lời Duy Phước - con trai Duy Phương, bố của anh tán gia bại sản vì thua cá độ đá banh. Ảnh: Zing Bản thân nghệ sĩ Duy Phương thừa nhận anh từng cá độ bóng đá nhưng không đâm đầu hơn thua đến mức trắng tay như lời con trai nói. Nam nghệ sĩ tiết lộ anh chỉ thua khoảng vài trăm triệu. Ảnh: Vietnamnet Cố diễn viên Hồng Sơn khi có nhiều tiền trong tay đã bị bạn bè rủ rê rồi rơi vào vòng xoay của cờ bạc. Theo bạn bè, chỉ trong 3 tháng, anh trắng tay sau đó ly hôn. Đến năm 2011, Hồng Sơn qua đời vì bệnh tật. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Sự thật về đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn Youtube/vtc

Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra vì hành vi đánh bạc. Theo một nguồn tin, anh bị bắt cùng một số đối tượng khi tham gia đánh bạc tại một tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven TP HCM. Hồi còn trẻ, Hồng Tơ từng cá độ bóng đá. Anh kể, có đêm anh thua đến 100.000 USD. Không dừng lại ở đó, anh vay xã hội đen nhưng càng chơi càng thua đậm. Hồng Tơ cuối cùng phải cầm cố biệt thự với ngân hàng vì nợ nần chồng chất. Hồng Tơ bị bắt vì hành vi đánh bạc. Cách đây 6 năm, Kim Tử Long cũng từng vướng scandal đánh bạc. Còn nhớ, Kim Tử Long bị bắt khi đang đánh bạc trên một chiếc xà lan. Theo Kim Tử Long, anh chỉ đánh cho vui theo yêu cầu của người hâm mộ sau khi có buổi diễn ở đây. Theo Dân Việt, cơ quan điều tra đã không khởi tố hình sự Kim Tử Long. Lý do là bởi việc tham gia “chơi vài ván cho vui” của nam nghệ sĩ là không quá 2 triệu và Kim Tử Long chứng minh được số tiền có trong người không phải đã và để chơi bài. Cuối năm 2007, Thương Tín bị bắt ngay trên chiếu bạc ở quán cà phê của mình. May mắn, do thành khẩn khai báo, ông được cho hưởng án treo. Ngoài đánh bạc, Thương Tín còn mê cá độ bóng đá. Ảnh: Zing Thương Tín từng đặt cược gần chục cây vàng mỗi trận cầu lớn. Thời điểm lạc lối trong trò đỏ đen, nam nghệ sĩ vốn có mức cát sê được tính bằng cả cây vàng. Tuy nhiên, vì đam mê bài bạc, cá độ, ăn chơi tại các quán bar nên ông trắng tay. Ảnh: Dân Việt Không chỉ Thương Tín, nghệ sĩ Duy Phương cũng là nạn nhân của cá độ bóng đá. Vào thời kỳ hoàng kim ở những năm 1990, Duy Phương sở hữu nhiều căn nhà, xe hơi. Tuy nhiên, theo lời Duy Phước - con trai Duy Phương, bố của anh tán gia bại sản vì thua cá độ đá banh. Ảnh: Zing Bản thân nghệ sĩ Duy Phương thừa nhận anh từng cá độ bóng đá nhưng không đâm đầu hơn thua đến mức trắng tay như lời con trai nói. Nam nghệ sĩ tiết lộ anh chỉ thua khoảng vài trăm triệu. Ảnh: Vietnamnet Cố diễn viên Hồng Sơn khi có nhiều tiền trong tay đã bị bạn bè rủ rê rồi rơi vào vòng xoay của cờ bạc. Theo bạn bè, chỉ trong 3 tháng, anh trắng tay sau đó ly hôn. Đến năm 2011, Hồng Sơn qua đời vì bệnh tật. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Sự thật về đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn Youtube/vtc