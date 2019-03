Only C bị vợ hot girl cấm “gần gái lạ” sau kết hôn

Mới đây, thầy trò Only C và Lou Hoàng đã thu hút nhiều sự chú ý khi ra mắt ca khúc “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao” mở màn cho các dự án năm 2019. Được biết, bài hát này được nhạc sĩ Only C chắp bút cùng Hưng Cacao, còn Lou Hoàng cũng tham gia viết lời và thể hiện bài hát.

Chia sẻ thêm về cảm hứng sáng tác, cha đẻ của bản hit “Yêu là tha thu” cho hay, âm nhạc của anh luôn bị ảnh hưởng bởi thần tượng Jay Chou (Châu Kiệt Luân) – ngôi sao nhạc Pop hàng đầu Đài Loan. Vì vậy, ca khúc “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao” vừa ra mắt có khá nhiều nét giống với dòng nhạc của thần tượng, từ giai điệu cho tới cách thức thực hiện MV.

Only C ôm hôn vợ hot girl khi cùng xuất hiện trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Dù đây là sản phẩm đầy tâm huyết, nhưng Only C vẫn quyết định để học trò Lou Hoàng vì ngại đóng cảnh tình tứ với bạn diễn nữ.



Nam nhạc sĩ nửa đùa nửa thật cho hay: “Do tôi đã có tuổi, chưa kể sau khi kết hôn, vợ và gia đình không cho phép tôi đóng cặp hay thân mật với bất cứ bạn diễn nữ nào nên buộc phải nhờ Lou Hoàng hát và đóng MV thay”.

Nam nhạc sĩ "kể khổ" khi bị vợ hot girl cấm gần gũi bạn diễn nữ.

Chia sẻ thêm về Lou Hoàng, Only C cho biết, anh muốn học trò của mình theo đuổi hình tượng mạnh mẽ, nam tính như một rocker, nhưng vẫn có sự lãng mạn, đau khổ khi yêu. Nam nhạc sĩ cũng đầu tư rất lớn khi thực hiện hẳn một bộ phim ngắn kéo dài hơn 12 phút cho ca khúc “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao”.



Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của đôi bạn thân và một cô gái xinh đẹp, dễ thương. Điểm nhấn của MV là hình ảnh các nhân vật phân vân, đứng giữa sự lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn.

Dự kiến, sau khi ra mắt ca khúc này, thầy trò Only C và Lou Hoàng sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 cho phim ngắn trong thời gian tới.