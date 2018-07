Bị Hàn Khởi tố ăn tiền bản quyền, Only C quyết kiện đến cùng

Trước lời tố cáo của ca sĩ Hàn Khởi, Only C cho biết anh đang làm việc cùng luật sư và quyết định kiện Hàn Khởi đến cùng vì bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín.

Nhạc sĩ Only C bị ca sĩ Hàn Khởi tố "ăn" tiền bản quyền ca khúc trong hai năm. Ngày 13/7, nam ca sĩ trẻ Hàn Khởi khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng một nội dung tố nhạc sĩ Only C ăn tiền bản quyền ca khúc của mình.

Cụ thể, nam ca sĩ trẻ cho biết anh không nhận được tiền thù lao tác quyền cho 2 ca khúc Lời anh chưa thể nói và Tell Me Why do chính mình sáng tác. Khi Hàn Khởi liên hệ phía đại diện thì được bên này xác nhận thông tin số tiền đã được thanh toán cho Only C trong suốt hai năm qua.

Nguyên văn lời tố Only C của nam ca sĩ trẻ Hàn Khởi.

Ngoài ra, Hàn Khởi cho rằng Only C đã phản bội anh em đồng nghiệp trong công ty giải trí Avatar để ra đi. Anh cũng tố Only C nói xấu anh với mọi người. Tuy nhiên nam ca sĩ chỉ đăng thông tin chung chứ không nói chi tiết hay đính kèm bằng chứng cụ thể.



Nhạc sĩ Only C cũng chính thức lên tiếng về vụ việc. Anh cho biết đang làm việc với luật sư và quyết định kiện Hàn Khởi đến cùng vì bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín.

Đăng kèm là loạt ảnh chụp email trao đổi thông tin về bản quyền của Only C và các bên. Đại diện đơn vị phát hành, trang nghe nhạc trực tuyến, đơn vị cung cấp dịch vụ nhạc chờ... đều có mail xác nhận Only C không cung cấp, phân phối hay nhận chi phí tác quyền nào từ hai ca khúc Tell me why và Lời anh chưa thể nói.

Only C gay gắt phản ứng trên trang cá nhân.

"Có tài thì cố gắng mà làm nghề cho nghiêm túc rồi sẽ có ngày gặt được quả ngọt. Tôi đầy đủ thị phi rồi đừng kéo tôi theo những chuyện vớ vẩn nữa. Không một thành công thực sự nào gọi tên người bất tài và kẻ cơ hội đâu" - Only C bức xúc viết.



Trả lời VietNamNet, anh Vũ - quản lý của Only C, cho biết: "Ngoại trừ phản hồi chính thức của Only C trên trang cá nhân, chúng tôi sẽ không nói gì thêm. Tôi không rõ đầu đuôi ra sao nhưng bạn ca sĩ kia đã có hiểu nhầm và đăng thông tin như vậy. Tất cả các đơn vị liên quan đến bản quyền kỹ thuật số của hai ca khúc đó đều đã xác nhận chúng tôi không liên quan".

Mới đây, cả hai phía Only C và Hàn Khởi tiếp tục có những phản hồi tiếp theo về vụ việc.

Only C cho biết bản thân mình hoàn toàn "oan ức" vì bị hiểu lầm trong chuyện này. Nam nhạc sĩ giải thích mọi vấn đề tranh cãi đều xuất phát từ nhầm lẫn bởi một trang nghe nhạc trực tuyến đã chuyển nhầm tiền tác quyền cho anh thay vì Hàn Khởi.

Trong dòng trạng thái mới nhất, Hàn Khởi tỏ thái độ thách thức khi nhắn gửi đến Only C: "Đàn ông nói là làm, đã hẹn ra tòa thì đừng có trốn, đúng sai hãy để tòa án quyết định".

Về phía mình, Hàn Khởi vẫn kiên quyết khẳng định không có chuyện nhầm lẫn và những gì bên phía Only C cung cấp là hoàn toàn sai sự thật. Nam ca sĩ cũng quả quyết anh có đủ bằng chứng để chứng minh Only C đã cố tình nhận tiền hai bài hát của anh từ khi bắt đầu phát hành cho đến tháng 1/2018.



"Điều quan trọng ở đây là hai ca khúc trên của tôi và Only C không hề có liên quan gì với nhau nhưng tại sao lại thay mặt tôi cầm tiền?", nam ca sĩ đặt nghi vấn.