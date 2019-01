Ninh Dương Lan Ngọc bật khóc nhìn bạn thân và tình đầu thắm thiết

Tập 3 "Mối tình đầu của tôi" lên sóng tối 21/1 đã dần hé lộ thân phận trớ trêu của An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) khi cô và mối tình đầu 15 năm trước tìm lại được nhau nhưng anh không thể nhận ra cô.

Nam Phong lướt qua An Chi như hai người xa lạ bởi ngoại hình xấu đến khó tin của cô.

Nam Phong (Bình An đóng) trở về Việt Nam làm việc sau thời gian dài cùng gia đình định cư ở nước ngoài, nhớ tới An Chi- cô bạn thân cũ cũng là hàng xóm ngày xưa, Nam Phong tìm mọi cách liên lạc lại với cô. Anh đã nhắn tin với tất cả tài khoản facebook có tên An Chi, may thay cô bạn hậu đậu này đã nhận ra cậu bạn khù khờ- mối tình đầu của mình.

Khi cả hai đã sắp xếp được buổi gặp mặt trực tiếp, nếu trong trí tưởng tượng của Nam Phong, An Chi chắc chắn xinh đẹp như xưa thì An Chi vẫn nghĩ anh chàng của mình vẫn mập, khù khờ... Tuy nhiên khi cả hai gặp nhau, vì quá thay đổi về ngoại hình, đặc biệt là sự "lột xác", xấu lạ của An Chi khiến anh không thể nhận ra cô.

Nam Phong không nghi ngờ gì trong cuộc gặp với An Chi giả. Hạ Linh đã giả giọng nam giúp cô bạn thân trong lần gặp lại sau 15 năm này.

Vì quá lo lắng đến cảm nhận của Nam Phong khi phát hiện mình không còn xinh xắn như xưa, An Chi quyết định nhờ bạn thân đóng thế mình đi gặp Nam Phong. Dù rất khó xử nhưng vì quá thương bạn thân nên Hạ Linh (Chi Pu đóng) đã nhận lời giúp cô.