Công khai yêu Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn "sàm sỡ" Xuân Tiền

"Gái già lắm chiêu 2" có nội dung độc lập với phần 1 với câu chuyện xoay quanh đời sống và công việc của nữ văn phòng thành đạt Ms, Q do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Sau hàng loạt khủng hoảng tình cảm và sự nghiệp, cô tìm cách cứu vãn bằng chiêu trò nhưng không ngờ lại khiến mình rơi vào chuyện tình yêu với chàng phi công trẻ Jack - người tình một đêm với cô cũng chính là biên tập tập sự do cô quản lý.

Ninh Dương Lan Ngọc và Thùy Anh nhí nhảnh tạo dáng bên Xuân Tiền Bộ phim được gắn mác 16+ với một số cảnh nóng nhẹ nhàng xen lẫn các tình tiết hài hước đặc trưng của dòng phim tình cảm hài theo phong cách Hollywood. Cũng chính qua những câu chuyện phiếm về những chuyện riêng tư của giới nữ sẽ khiến khán giả dễ bật cười qua lời thoại được biến tấu với rất nhiều từ ngữ ám chỉ chuyện chăn gối của giới trẻ. Trong liên tiếp hai tối 8-9/12, hai nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Anh và nam thần Xuân Tiền đã ghé thăm 4 suất chiếu, với rạp phim tại quận 1, quận 6... TP.HCM. Mặc dù khá hào hứng nhưng dàn diễn viên cũng không giấu được sự hồi hộp khi lắng nghe những đánh giá, chia sẻ của khán giả về dự án điện ảnh này. Sau thành công của phần 1 bộ phim tiếp tục nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả Việt. Trong không gian ấm cúng của rạp chiếu phim, dàn diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về quá trình ghi hình khiến người xem thích thú. Cạnh đó, với bản tính “lầy lội” của mình, Ninh Dương Lan Ngọc tổ chức một số trò chơi nhỏ khiến buổi giao lưu thêm sôi động.



Nhiều khán giả không giấu được sự thích thú trước vẻ điển trai cùng hình thể sáu múi của chàng Jack trong phim. Ngay sau đó, Lan Ngọc, Thuỳ Anh và Thoại Tiên không ngại mời khán giả lên để cùng kiểm tra “sáu múi” của Lê Xuân Tiền khiến cả rạp phim thích thú.

Trước đề nghị táo bạo này, "chàng Jack" dù khá ngại ngùng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đặt ra. Lan Ngọc đùa rằng: "Ngọc cũng phải tranh thủ các dịp cinetour này mới có dịp khám phá sáu múi của Xuân Tiền, vì ở trường quay "phi công" trẻ này rất ngượng ngùng".

Cuối chương trình, dàn sao trao những phần quà và thoải mái chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng fan. Lê Xuân Tiền bày tỏ niềm hạnh phúc khi vai diễn và bộ phim đầu tay nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Trước lý do đó, nhà sản xuất đã quyết định dời lịch công chiếu toàn quốc lên sớm hơn 4 ngày so với dự kiến. Tức từ ngày thứ Hai 10/12, bộ phim sẽ chính thức trình làng khán giả cả nước, với số suất chiếu tăng lên nhiều lần so với giai đoạn chiếu sớm để phục vụ khán giả.

“Chúng tôi đưa phim ra rạp sớm hơn bốn ngày nhằm đáp ứng sự nóng lòng của nhiều khán giả đến rạp chiếu. Phản hồi tích cực của các nghệ sĩ và các khán giả khiến ê-kíp và dàn diễn viên rất vui và cũng rất bất ngờ khi ngoài các bạn trẻ, phim cũng thu hút phần đông cánh chị em văn phòng, hội bạn thân - các "gái già" thực thụ ủng hộ”, đạo diễn Namcito chia sẻ.