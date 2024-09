Nhóm Arrival mang âm nhạc huyền thoại ABBA đến Hội An - Đà Nẵng

Ngày 20/9, ông Nguyễn Long An, Thành viên Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh – ABRSM, Giám đốc các chương trình tiếp cận cộng đồng của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) cho biết, ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất thế giới, Arrival, sẽ có mặt tại Đà Nẵng và Hội An trong tour lưu diễn "The Music of ABBA".

Ban nhạc huyền thoại ABBA. Sự kiện đặc biệt này sẽ diễn ra vào hai đêm 8 và 9/10, nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để nhắc nhớ những thành công của ABBA mà còn là dịp kết nối văn hóa và nghệ thuật giữa Việt Nam - Thụy Điển.



Đêm diễn đầu tiên vào tối 8/10 sẽ diễn ra tại sân khấu thực cảnh Đảo Ký ức Hội An (Quảng Nam) với chủ đề "Hoi An Memories & ABBA Music Show". Tiếp theo, vào tối 9/10, Đêm nhạc hội Quốc tế sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, thu hút hơn 2.000 khán giả.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn "The Music of ABBA" của Arrival. Ban nhạc này đến từ Thụy Điển, được thành lập vào năm 1995 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm biểu diễn ABBA nổi tiếng nhất trên thế giới.

Trong tour lưu diễn lần này có sự góp mặt của nghệ sĩ DrumsetÅke Sundqvist - nhạc công của ban nhạc gốc ABBA.

Được biết, nhóm Arrival đã lưu diễn ở 70 quốc gia và có hơn 80 buổi biểu diễn trong năm 2024 với những màn trình diễn ấn tượng.

Trong 2 đêm Arrival diễn tại Hội An và Đà Nẵng, khán giả sẽ được thưởng thức những bản hit nổi tiếng như: "Dancing Queen", "Mamma Mia" và "SOS" trong một không gian âm nhạc sống động.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Arrival và dàn nhạc giao hưởng SPO sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc phong phú, vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

"The Music of ABBA" tại Hội An và Đà Nẵng lần này sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất trong năm 2024 tại Việt Nam.