Một doanh nghiệp kinh doanh rượu ở Quảng Nam bị xử phạt

Ngày 20/9, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV A.A.H, với tổng số tiền gần 96 triệu đồng do các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh rượu.



Trước đó, Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Quảng Nam) phối hợp với cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) thẩm tra, xác minh thông tin đối với Công ty TNHH MTV A.A.H, có địa chỉ tại phường Sơn Phong, TP Hội An, do bà L.T.T.T. là người đại diện theo pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp pháp trong kinh doanh rượu

Qua quá trình làm việc, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính với Công ty TNHH M.T.V A.A.H về các hành vi vi phạm hành chính: “Kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực”; “báo cáo không đúng tình hình kinh doanh rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định” và “kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp”

Với vi phạm trên, qua xem xét hồ sơ vụ việc, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 78.000.000 đồng và buộc nộp lại tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp: 17.876.495 đồng đối với Công ty TNHH M.T.V A.A.H.

Tới thời điểm hiện tại, Công ty TNHH M.T.V A.A.H đã thực hiện xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh rượu là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì trật tự thị trường.

