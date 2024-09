Tên lửa mang “đầu đạn siêu lớn” của Triều Tiên uy lực sao?

Theo đó, ngày 19/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 18/9 đã trực tiếp chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới Hwasongpho-11-Da-4.5 có khả năng mang đầu đạn thông thường siêu lớn với “sức công phá khủng khiếp”. Tên lửa này được cho là có đầu đạn thông thường nặng 4,5 tấn và hình ảnh truyền thông nhà nước cho thấy nó tấn công mục tiêu trên mặt đất bằng một vụ nổ lớn. Trả lời phỏng vấn NK News, ông Ankit Panda, nghiên cứu viên cao cấp của Stanton tại Chương trình chính sách hạt nhân thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho rằng, Triều Tiên đã phát triển loại tên lửa này để đạt được mức độ ngang bằng với Hàn Quốc. Trước dó, ngày 01/7, Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa Hwasong-11C với đầu đạn nặng 4,5 tấn với tầm bắn tối đa là 310 dặm (500 km) và tối thiểu là 56 dặm (90 km). Vào thời điểm đó, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin rằng, Triều Tiên sẽ thử nghiệm "đặc điểm bay, độ chính xác và sức nổ" của tên lửa ở tầm trung 155 dặm (250 km) vào cuối tháng 7, nhưng không đưa tin về bất kỳ vụ phóng nào khác cho đến tận bây giờ. Theo ông Panda, ngoài mục đích gửi thông điệp tới Seoult các cuộc thử nghiệm tên lửa ở nhiều tầm bắn khác nhau chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động. Yang Uk, một nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, đồng ý rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 là nhằm mục đích thử nghiệm khả năng mang đầu đạn siêu lớn trong một phạm vi nhất định. Ông Yang Uk gọi cuộc thử nghiệm là một “hoạt động thực tế”. Hwasongpho-11-Da-4.5 là phiên bản thứ ba của Hwasong-11, một tên lửa tầm ngắn lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2019 dựa trên tên lửa lskander của Nga, giống như loại tên lửa này, có khả năng bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo. Hwasongpho -11, hay Hwasong-11, là một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) do Triều Tiên phát triển, còn được gọi là KN-23 và KN-24. Tên lửa đầu tiên trong hai tên lửa do Triều Tiên phóng dường như là KN-23, bay được khoảng 600 km (373 dặm). Theo các nhà chức trách Ukraine đã kiểm tra các mảnh vỡ từ tên lửa do Nga phóng từ tháng 12, KN-23 là tên lửa mà Triều Tiên đã cung cấp cho Nga và được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine . Hwasongpho-11 Da-4.5 có tầm bắn ước tính cho phép có thể vươn tới các mục tiêu tiềm năng xa hơn nhiều so với biên giới của Bắc Triều Tiên. Tầm bắn này có thể tương tự như các tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm trung khác . Tên lửa này được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến để tăng độ chính xác khi nhắm mục tiêu. Ban đầu, hệ thống động cơ đẩy của tên lửa Triều Tiên dựa trên nhiên liệu lỏng, nhưng những tiến bộ gần đây cho thấy sự chuyển dịch sang công nghệ nhiên liệu rắn, giúp tên lửa sẵn sàng phóng nhanh hơn và cải thiện độ ổn định. Đối với Triều Tiên, việc phát triển các tên lửa như vậy là một thành phần quan trọng trong chiến lược ngăn chặn các mối đe dọa từ đối thủ. Bằng cách tăng cường năng lực tên lửa, Triều Tiên đặt mục tiêu củng cố thế trận phòng thủ của mình. Sự hiện diện của Hwasongpho-11 Da-4.5 ảnh hưởng đến tính toán an ninh của các nước láng giềng, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Các quốc gia này có thể buộc phải tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình. Sự phát triển liên tục của công nghệ tên lửa đạn đạo ở Bắc Triều Tiên đặt ra thách thức đối với nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Điều này đòi hỏi phải có phản ứng từ các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc để giải quyết những rủi ro tiềm ẩn. (Nguồn: Indian Express, KCNA, Aljazeera, KCT).

