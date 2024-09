Chân dung rapper HIEUTHUHAI vừa đoạt quán quân Anh trai say hi

Mới đây, rapper HIEUTHUHAI vượt mặt 15 nam nghệ sĩ để đoạt quán quân Anh trai say hi trong chung kết. Ảnh: Tiền Phong. HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu. Năm 2020, tham gia King of rap, anh dừng chân ở top 8 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ảnh: FB HIEUTHUHAI. Sau King of rap 2020, HIEUTHUHAI ngày càng đắt show ca hát, đóng quảng cáo. Ảnh: FB HIEUTHUHAI. Quán quân Anh trai say hi từng vướng ồn ào lạm dụng điệu nhảy lắc hông khi đi hát. Giữa lùm xùm, trong một buổi biểu diễn, HIEUTHUHAI cho biết, anh sẽ không thực hiện vũ đạo này. Ảnh: Arttimes. "Lần trước, tôi đi diễn ở Cần Thơ và có hát bài Ngủ một mình. Như thường lệ, tôi có thực hiện vũ đạo lắc hông nhưng tôi thấy có nhiều người nói phản cảm. Tôi cũng không biết như thế nào vì đôi khi bản thân tôi không rõ mình đúng hay sai. Nếu nó phản cảm và làm ảnh hưởng đến mọi người thì tôi rất xin lỗi. Hôm nay, xin phép cho tôi không nhảy vũ đạo đó", anh nói. Ảnh: Arttimes. HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn bị đồn hẹn hò từ năm 2022. Ảnh: Saostar. HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn đăng ảnh tại cùng một địa điểm, theo dõi các bài viết của nhau trên mạng xã hội, sử dụng đồ đôi. Ảnh: Vietnamnet.Bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI trẻ trung, gợi cảm, được cho là có xuất thân giàu có. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. HIEUTHUHAI có tình bạn đẹp với HURRYKNG. Cả hai cùng sinh năm 1999, hoạt động trong nhóm GERDNANG. Ảnh: FB HIEUTHUHAI. HURRYKNG từng trợ diễn khi HIEUTHUHAI tham gia một chương trình cách đây 4 năm. Còn HIEUTHUHAI hỗ trợ HURRYKNG trong vòng bán kết Rap Việt 2023. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video: "HIEUTHUHAI hát Sao hạng A". Nguồn FB HIEUTHUHAI

