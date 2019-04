Nhân chứng nói dối trong vụ sao nữ bị cưỡng hiếp 100 lần phải tự tử?

Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất vụ nữ diễn viên Jang Ja Yeon nhưng trang Dispatch lại đưa tin những lời khai của Yoon Ji Oh qua các năm có nhiều mâu thuẫn.

Ngày 30/4, trang Dispatch đưa ra những dẫn chứng chỉ ra rằng nữ diễn viên Yoon Ji Oh, nhân chứng duy nhất của vụ Jang Ja Yeon bị cưỡng hiếp 100 lần bởi 31 người đàn ông đã liên tục thay đổi lời khai và chính vì sự mâu thuẫn trong lời nói của cô mà cảnh sát đã không thể kết tội được kẻ tình nghi.

Yoo Ji Oh liên tục bị tố nói dối, lợi dụng cái chết của bạn thân Jang Ja Yeon để trục lợi.

Theo Dispatch, tháng 3/2009, Yoon Ji Oh chịu thẩm vấn sau cái chết của Jang Ja Yeon. Lúc đầu cô khẳng định không có chuyện quản lý của cả hai là Kim Jong Seung ép họ uống rượu, tiếp khách và nhảy sexy để phục vụ người khác. Đến tháng 7/2009, cô lại đưa ra thông tin là chính Jang Ja Yeon đã tự leo lên bàn vén váy và nhảy một cách đầy khiêu khích.



Chính do những lời khai của Yoon Ji Oh nên văn phòng công tố viên quận Suwon đã không thể kết án Kim Jong Seung vào tội cưỡng ép tình dục. Jang Ja Yeon bị cho là tự mình đồng ý tham gia các bữa tiệc.

Trang Dispatch còn chỉ ra, Yoon Ji Oh dường như có mối quan hệ thân cận với những kẻ tình nghi đã cưỡng hiếp Jang Ja Yeon hơn chính người bạn thân là nữ diễn viên họ Jang. Nhờ vào những lời khai mập mờ, không chính xác và liên tục thay đổi của Yoon Ji Oh mà một kẻ tình nghi khác là nhà báo Jo Hee Cheon của Chosun ilbo cũng thoát tội quấy rối tình dục.

Bởi vì lúc đầu Yoon Ji Oh đã khai rằng Jo Hee Cheon đã cầm tay Jang Ja Yeon, sau đó đặt tay dưới váy của nữ diễn viên và chạm vào ngực cô. Nhưng sau đó, Jo Hee Cheon phủ nhận mọi cáo buộc. Còn Yoon Ji Oh lại nhận nhầm nhân dạng của kẻ tình nghi (từ hai người đàn ông khác nhau nhận thành Jo Hee Cheon), vì vậy lời khai của Yoo Ji Oh không thể trở thành bằng chứng.

Ngoài ra, Yoon Ji Oh cũng bị trang Dispatch tố là làm quá việc cô bị kẻ khác theo dõi và sát hại. Yoon Ji Oh cho rằng việc cô đứng ra làm chứng cho diễn viên Jang Ja Yeon khiến tính mạng cô gặp nguy hiểm. Chính vì thế nữ diễn viên này phải sang Canada lánh nạn.

Tuy nhiên, Dispatch cho hay, chiếc xe gây tai nạn với Yoo Ji Oh không phải cố tình mà hôm đó đường trơn nên việc tai nạn có thể dễ dàng xảy ra. Lái xe là một người cha bình thường chở con đi học.

Những tiếng động lạ trong nhà Yoo Ji Oh cũng không được kiểm chứng. Đường ống khói mà cô nghi ngờ bị cắt ra bằng vật sắc thực chất quá nhỏ để một người chui vào. Nên việc cô bị nguy hiểm đến tính mạng là không có bằng chứng.

Trước đó, Yoon Ji Oh cũng bị một nhà văn tố đã nói dối và dựng lời khai giả nhằm sử dụng cái chết của Jang Ja Yeon để trục lợi. Hiện tại, Yoon Ji Oh đã sang Canada sống.