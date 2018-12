Ngôi sao võ thuật khiến Lý Tiểu Long tâm phục về thực lực

Chu Tỉ Lợi được biết đến là một ông vua boxing kiêm diễn viên hành động nổi tiếng. Ông còn được mệnh danh là “Lão hổ” vì những cú đấm thép hiểm hóc.



Trong bảng xếp hạng khả năng thực chiến của các ngôi sao võ thuật Trung Quốc, Chu Tỉ Lợi xếp vị trí đầu tiên, đứng trên cả Lý Tiểu Long. Nhiều người khi mới nhìn vào sẽ cảm thấy bất ngờ bởi cái tên Chu Tỉ Lợi thật sự còn xa lạ, ít được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích của anh về cả lĩnh vực võ thuật lẫn phim ảnh thì chắc chắn sẽ bị thuyết phục hoàn toàn.

Chu Tỉ Lợi. Chu Tỉ Lợi (Billy Chow) sinh ngày 24/8/1958. Ông là người Canada gốc Hoa, Chu Tỉ Lợi bắt đầu học Karatedo năm 11 tuổi trước khi chuyển qua Muay Thái.

Năm 1982, Chu Tỉ Lợi 24 tuổi, giành vô địch Kickboxing hạng Lightweight Canada. Năm 1985 ông giành vô địch kickboxing hạng middleweight thế giới, trở thành người Trung Quốc đầu tiên vô địch thế giới thể loại boxing.

Với sự nghiệp võ đài, ông được mệnh danh là “vua Kickboxing” với thành tích 51 trận đấu thì có đến 43 trận thắng, trong đó 31 lần thắng bằng Knock-out, và chưa bị ai đánh knock-out bao giờ.

Năm 2002, Ông thắng đối thủ kickboxing champion Iran trên võ đài Hong Kong, lúc ông 44 tuổi. Năm 2003, Ông lại KO một Muay champion Thái Lan tại võ đài Hong Kong.

Ngày 20/11/2007, Chu Tỉ Lợi có trận đấu cuối cùng với võ sĩ Thái Lan Sanehha.

Sự nghiệp diễn xuất

Bắt đầu từ những năm 1980, Chu Tỉ Lợi bắt đầu rẽ sang con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên và chỉ đạo võ thuật cho rất nhiều bộ phim hành động của Hong Kong.

Năm 1985, ông lần đầu tiên được biết đến với vai trò diễn viên thông qua một vai khách mời trong bộ phim võ thuật Eastern Condor - Phi Ưng Phương Đông (được công chiếu vào năm 1987) của đạo diễn Hồng Kim Bảo.

Mối lương duyên giữa Chu Tỉ Lợi và Hồng Kim Bảo cũng bắt đầu từ đây.

Vị đạo diễn tài hoa liên tiếp mời ông tham gia các tác phẩm nổi tiếng như: Paper Marriage - Góa phụ tân nương (1988), Dragons Forever - Phi Long Mãnh Tướng (1988), phim kinh dị Her Vengeance - Máu hoa hồng đóng cùng Vương Tiểu Phượng và Lâm Chánh Anh, Pedicab Driver - Quần Long Hí Phụng (1989),…

Đặc biệt như thủ hạ chuyên đâm thêu chém mướn của ông chủ Nguyên Hoa trong phim Phi long mãnh tướng, võ sĩ Nhật khét tiếng gian ác trong Cảnh sát trừ gian hay người máy Sakamoto chuyên hại người trong phim Người máy nữ…

Năm 1989, Chu Tỉ Lợi vào vai chính đầu tiên trong bộ phim cảnh sát hình sự The Blonde Fury - Những đồng tiền giả (1989) của đạo diễn Mạnh Hải.

Tác phẩm có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như nữ diễn viên võ thuật tài năng Cynthia Rothrock, Tiền Tiểu Hào.

Sau đó, ông vào vai một anh chàng công nhân nhà máy sợi trong bộ phim Miracles - Kỳ tích do “ông vua hành động” Thành Long làm đạo diễn. Và đóng vai chính cho bộ phim Into The Fire của đạo diễn Lô Kiên.

Dù có tài năng xuất sắc nhưng đa phần các tác phẩm Chu Tỉ Lợi tham gia lúc bấy giờ đều là vai phụ, không nổi bật và chưa gây được tiếng vang lớn nên tên tuổi của ông chìm hơn so với các diễn viên cùng thời như Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long…

Nhưng những gì mà ông cống hiến cho điện ảnh cũng không hề thua kém. Ông đã góp mặt trong gần 100 bộ phim, và dù vào nghề khá muộn màng, khả năng diễn xuất của ông vẫn được đánh giá khá cao.

Một vị đạo diễn từng chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mệt mỏi, cũng không cần ai đóng thế và tất nhiên anh ấy là một võ sĩ - diễn viên hiếm hoi khi các cảnh phải quay lại chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Trong diễn xuất, ông luôn nhập tâm cao độ vào nhân vật của mình cũng như các pha hành động võ thuật.

Mặc dù đa số các vai diễn của ông đều là diễn viên phụ và phản diện, nhưng người xem có thể thấy nhiệt huyết, sự nỗ lực cho vai diễn, và điều này luôn được các đạo diễn đánh giá cao.

Do vào vai phản diện, ông thường xuất hiện trong các cảnh đấm đá, giết người… Và chính sự diễn xuất “nhập thần” đó đã khiến cho người xem phải ngỡ ngàng tự hỏi: Liệu đó có phải con người thật của Chu Tỉ Lợi?

Đây chính là niềm vinh dự nhất của một diễn viên, khi truyền tải chân thực tính cách nhân vật của mình đến công chúng. Và không chỉ đóng góp cho điện ảnh qua các vai diễn, ông còn tham gia chỉ đạo võ thuật trong rất nhiều bộ phim.

Đóng chung với nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng

Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, Chu Tỉ Lợi từng đóng chung với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồng Kim Bảo, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt… Đáng chú ý là trong các lần đọ sức của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Chu Tỉ Lợi đều thể hiện xuất sắc khả năng võ thuật của mình và khiến 2 ngôi sao này phải nhiều lần toát mồ hôi trên phim trường.

Chu Tỉ Lợi đã cùng với Lý Liên Kiệt tạo nên một trận đánh kinh thiên động địa trong bộ phim Tinh võ anh hùng (1994). Hóa thân xuất sắc vào vai phản diện với vị tướng tàn ác, Chu Tỉ Lợi đã đánh cho Lý Liên Kiệt “lên bờ xuống ruộng”. Trận đánh kéo dài đến tận 10 phút và đây được xem là cảnh quay nhớ đời của ngôi sao họ Lý trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Tất cả những gì tinh túy nhất được 2 ngôi sao phô diễn trên màn ảnh, làm mãn nhãn tất cả khán giả theo dõi bộ phim.

Chu Tỉ Lợi đấu với Lý Liên Kiệt trong bộ phim Tinh võ anh hùng. Chân Tử Đan nổi danh rất nhiều từ khi thực hiện loạt phim Iron Monkey, và anh phải thầm cảm ơn người bạn diễn xuất sắc Chu Tỉ Lợi của mình. Trong Iron Monkey 2, Chu Tỉ Lợi khiến khán giả điêu đứng khi thể hiện quyền cước thượng thặng trong cuộc đấu tay đôi cùng Chân Tử Đan.

Xét về khía cạnh thực chiến, ông hơn hẳn những đồng nghiệp khác vì có thời gian thượng đài lâu hơn. Dù cho đó là Lý Tiểu Long thì Chu Tỉ Lợi vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn.

“Võ công của Chu Tỉ Lợi thâm hậu và cao cường hơn hẳn so với những ngôi sao võ thuật khác. Những cú đánh của anh mạnh mẽ dứt khoát, không hoa lệ”, một nhận xét trên trang Baidu khi nói về Chu Tỉ Lợi.

Trong một cuộc bình chọn của Sina, Chu Tỉ Lợi đứng đầu trong danh sách ngôi sao võ thuật có khả năng “thực chiến”. Tiếp theo đó là đến huyền thoại Lý Tiểu Long, Lưu Gia Huy, Lương Tiểu Long, Châu Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh... và cuối cùng là Thành Long.

Về đời tư, khi những ngôi sao võ thuật cùng thời liên tiếp vướng phải các scandal về đời tư, tình ái thì Chu Tỉ Lợi luôn “giữ mình trong sạch”.

Ông là một người khá kín tiếng bởi thế nên cho đến tận bây giờ, mọi thông tin cá nhân, gia đình ông vẫn là một bí ẩn với công chúng.

Hiện tại Chu Tỉ Lợi đang điều hành một phòng tập thể dục có tên Billy’s Gym tại Calgary là một thành phố phía nam của tỉnh Alberta, Canada. Ông đã giải nghệ boxing và vắng bóng trên màn ảnh rộng mà thay vào đó là nhận lời mời chỉ đạo võ thuật cho một số phim võ thuật, khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.