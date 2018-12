'Chị đại' U50 Kim Hye Soo khoe nhan sắc trẻ đẹp khó tin trong bộ ảnh mới

Mới đây, "đại tỷ" của showbiz Hàn Kim Hye Soo một lần nữa chứng minh nhan sắc "lão hóa ngược" trong bộ ảnh mới. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ dung mạo trẻ đẹp của mỹ nhân 48 tuổi Kim Hye Soo được mệnh danh là "chị đại" của điện ảnh Hàn bởi nhan sắc xinh đẹp, học vấn cao cũng như khả năng diễn xuất ấn tượng. Cô được biết tới qua nhiều bộ phim như "Jang Hee Bin", "The Thieves", "Signal"... Dù đã gần 50, diễn viên Kim Hye Soo vẫn chưa kết hôn và tự tin khẳng định: "Phụ nữ độc lập, tự tin, xinh đẹp đâu có nghĩa bắt buộc phải cưới chồng" Winner Mino thắng chiếc cúp đầu tiên trước Black Pink Jennie trên sân khấu âm nhạc M! Countdown Mnet thông báo MAMAMOO và Wanna One Màn đang chuẩn bị cho một màn trình diễn đặc biệt tại lễ trao giải MAMA ở Nhật Bản. Đại diện cho biết: "Đây sẽ là sân khấu kết hợp đáng kinh ngạc mà bạn không thể xem ở bất cứ đâu" Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 33 xác nhận tổ vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2019 ở Gocheok Sky Dome, Seoul. Chương trình được dẫn dắt bởi 4 ngôi sao Hàn Lee Seung Gi, Park Min Young, Sung Si Kyung và Kang So Ra Nam ca sĩ, ngôi sao truyền hình Kwanghee chính thức xuất ngũ hôm nay 7/12 "Nữ hoàng nhạc số" Heize sẽ phát hành single nhạc số mang tên "At First Snow" vào 14/12 Yoo Seung Ho và Jo Bo Ah trên hậu trường chụp poster phim truyền hình "Revenge is Back". Phim lên sóng đài SBS vào ngày 10/12 tới Nam diễn viên Jung Yong Hwa đã quyên góp 50 triệu won đến quỹ từ thiện Miral Welfare Foundation cho trẻ em khuyết tật

