Hoàng Tôn bị bắt gặp vô tư ôm hôn "gái lạ" ở sân bay

Mới đây, trên một trang fanpage chuyên bàn về chuyện showbiz, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh chụp lén nam ca sĩ Hoàng Tôn ở sân bay. Trong ảnh đầu tiên, nam ca sĩ này được một cô gái dựa đầu vào vai. Sau đó, nam ca sĩ được cho là hôn vào cổ của bạn gái.

Hàng động này của nam ca sĩ Hoàng Tôn đã nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, là người của công chúng, những hành động thiếu tế nhị giữa nơi công cộng của Hoàng Tôn và cô gái kia là không được hay cho lắm. Bên cạnh đó, danh tính về cô gái lạ mặt kia cũng khiến dân mạng tò mò.

Hình ảnh được cho là ca sĩ Hoàng Tôn thoải mái với những hành động thân mật bên cô gái lạ mặt giữa chốn đông người.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Tôn lộ ảnh tình tứ với người khác giới. Vào tháng 10/2017, Hoàng Tôn cũng bị chụp lại hình ảnh bị cho là trong tình trạng ôm gái lạ. Cụ thể, ở thời điểm đó, cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh của nam ca sĩ trẻ Hoàng Tôn đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, ôm gái lạ tại trụ sở công an. Được biết, nam ca sĩ đã say xỉn trên bar và bị công an đưa về trụ sở để làm việc.

Những khán giả trẻ yêu nhạc Việt hẳn không lạ gì với cái tên Nguyễn Hoàng Tôn – Á Quân Giọng Hát Việt năm 2013. Anh là ca sĩ trẻ ghi dấu ấn với người yêu nhạc qua các ca khúc như: Dành cho em, Em không quay về, Chút nắng chút mưa, Tình em trong đêm… Bên cạnh con đường nghệ thuật, nam ca sĩ sinh năm 1988 còn gây chú ý về đời tư. Nam ca sĩ cũng từng bị tố “thả thính” dạo trên mạng xã hội.

Ca sĩ Hoàng Tôn.

Tuy nhiên kể từ cuối năm 2016, sau biến cố phẫu thuật thẩm mỹ không thành công, ca sĩ Hoàng Tôn đã chịu sức ép rất lớn từ cộng đồng mạng. Anh ít xuất hiện tại các chương trình, sự kiện lớn, và cũng không có sản phẩm mới nào được tung ra như mong đợi.