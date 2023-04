Ngọc Trinh khẳng định không 'hết thời' nhờ siết cân

Ngọc Trinh chọn tập yoga và sexy dance để giải phóng năng lượng cơ thể, giúp săn chắc cơ để thân hình ngày càng mềm mại quyến rũ hơn.

Khi có thời gian rảnh, cô sẽ đến phòng tập gym nhưng với thời gian biểu công việc ngày càng bận rộn, Ngọc Trinh chọn tập các động tác nhẹ nhàng ở nhà. Tập yoga, cô thường thực hiện ngay tại phòng ngủ riêng. Người đẹp ưu ái các động tác xoạc chân trên thảm chuyên dụng, chống đẩy hoặc tập với cột.

Ngọc Trinh chăm tập luyện để siết cân.

Với sexy dance, Ngọc Trinh có gia sư riêng và cả 2 thường tập ở phòng khách tại nhà riêng của cô. Sexy dance là bài tập vừa giúp mỹ nhân đốt cháy mỡ thừa, vừa làm cơ săn chắc, nhanh chóng có được vóc dáng như mơ ước.

Thêm một "bí kíp" nhỏ để Ngọc Trinh giữ dáng đẹp, vòng eo 56 chính là…duy trì tinh thần thoải mái. Đặc biệt là với một người hoạt động trong giới showbiz lâu năm như Ngọc Trinh, thói quen này càng cần được coi trọng. Chị em cũng có thể tham khảo các loại viên uống giảm cân để có thể giảm cân tại nhà đơn giản, hiệu quả.

Ngọc Trinh kiêng cơm, chủ yếu ăn rau củ quả và protein. Để đảm bảo có đủ năng lượng cho cơ thể làm việc, tập luyện, Ngọc Trinh thay thế cơm bằng các loại tinh bột tiêu hóa chậm, no lâu hơn như hạt quinoa, khoai tây, khoai lang... So với cơm trắng, các loại thực phẩm này đều có giá trị dinh dưỡng cao hơn đồng thời chứa nhiều chất xơ, nhờ đó nhanh no bụng, tốt cho tiêu hóa, hạn chế thèm ăn.

Ngọc Trinh ăn uống healthy để siết cân.

Hầu hết các bữa ăn của người mẫu nội y đều có rau. Nhóm thực phẩm này giàu chất xơ, giúp nhanh no, hạn chế cảm giác thèm ăn đồng thời cung cấp lượng vitamin dồi dào cho cơ thể. Trong ảnh là món cải thảo luộc chín cuộn cùng trứng, dưa leo, cà rốt chấm nước mắm tỏi ớt.

Ức gà, hải sản (cá hồi, tôm, ngao)... là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn siết vóc dáng của Ngọc Trinh. Đây đều là các món giàu protein, chất béo tốt giúp tăng cường chuyển hóa trong cơ thể, có lợi cho việc xây dựng, giữ cơ, duy trì vóc dáng săn chắc. Ngoài protein từ động vật, Ngọc Trinh còn bổ sung cả protein từ thực vật có nhiều trong các loại nấm, đậu.

Ngọc Trinh sinh hoạt đều đặn

Ngọc Trinh sinh hoạt giờ giấc khoa học để khỏe mạnh.

Ngọc Trinh song song cùng chế độ ăn giàu chất vitamin và chất xơ, cô còn uống nhiều nước và thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày lành mạnh. Mỗi ngày, mỹ nhân 28 tuổi uống đủ 2 lít nước để cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da và thanh lọc cơ thể. Thêm vào đó, dù lịch trình công việc bận rộn đến mấy, Ngọc Trinh vẫn giữ thói quen đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Thông thường, cô nàng sẽ đi ngủ lúc 11 giờ tối, muộn nhất là 12 giờ đêm và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau.

Nhan sắc gợi cảm của Ngọc Trinh sau quá trình siết cân.