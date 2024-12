Diễm My tình tứ bên ông xã, Nam Thư trở lại sau ồn ào

Tin tức sao Việt: Diễm My 9x công khai khoảnh khắc tình cảm bên ông xã, cả hai sắp chào đón em bé đầu lòng sau 1 năm về chung nhà. Ảnh: FB Diem My Nam Thư tích cực hoạt động trở lại sau ồn ào gây chấn động showbiz. Ảnh: FB Trần Nam ThưMC Hoàng Oanh chụp ảnh khi đến rừng thông trăm tuổi tại Pleiku. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh MC Bạch Lan Phương chụp ảnh cùng con gái và mẹ trong chuyến du lịch. Ảnh: FB Bạch Lan Phương Nghệ sĩ Xuân Hinh đăng ảnh hợp tác với người nước ngoài trong dự án mới. Ảnh: FB Xuân Hinh Hoa hậu Thùy Tiên xinh đẹp du ngoạn thắng cảnh Trung Quốc. Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mỹ Tâm chia sẻ loạt khoảnh khắc tuyệt đẹp trong live show ở Mỹ. Ảnh: FB My Tam Gia đình Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân chụp bộ ảnh kỷ niệm. Ảnh: FB Mạc Quân Hoà Minzy hãnh diện và hạnh phúc khi con trai - bé Bo ngày càng đáng yêu. Ảnh: FB Hòa MinzyXem MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy. Nguồn Youtube nhân vật

