Hà Nội: Sẽ “trảm” bãi xe khủng không phép ở phường Thượng Thanh

Chiều 17/4/2023, trao đổi với PV báo Tri thức và Cuộc sống, ông Vũ Trọng Thư - Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội) cho biết, đã giao cho Công an phường tiến hành xử phạt và địa chính phường lên kế hoạch di dời bãi xe tải hoạt động không phép, gần với trường THCS Thanh Am. Theo ông Thư, bãi xe này đã có từ trước thời điểm ông về phường Thượng Thanh công tác. Tổng khu đất rộng khoảng 1ha, có nguồn gốc là đất ở mới đang giải phóng mặt bằng nhưng vì vướng di dời nghĩa trang nên phải dừng lại. Trước đó, báo chí phản ánh hàng nghìn m2 đất tiếp giáp trường THCS Thanh Am (phường Thượng Thanh), biến thành bãi xe “khủng” hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải ra vào bãi gây mất an toàn giao thông, khói bụi lẫn mùi xăng dầu khiến không khí xung quanh trường học bị ô nhiễm. Theo quan sát của phóng viên, chiều 17/4, bên trong bãi xe không phép vẫn đang có hàng chục chiếc xe tải xếp thành từng hàng dài. Cùng với đó là nhiều thùng container cũng xếp theo hàng làm nơi ở của nhiều lao động, kho chứa hàng hóa, nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Người dân địa phương cho biết, bên trong khu đất còn có các dịch vụ sửa chữa, sơn hàn thùng bệ xe tải. Thời điểm PV ghi nhận, vẫn có những chiếc xe tải lớn di chuyển ra vào bên trong bãi xe. Mặt trước khu đất là một mương nước đen xì, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Liên quan đến bãi xe khủng không phép này, UBND phường Thượng Thanh cũng đã có báo cáo sự việc lên các Sở ngành liên quan. Video: Cận cảnh bãi xe khủng không phép ở phường Thượng Thanh.

