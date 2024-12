Nhan sắc của siêu mẫu Nguyễn Đình Như Vân

Top 2 của chương trình truyền hình thực tế thuộc khuôn khổ Miss Global Vietnam vừa lộ diện, gồm Nguyễn Đình Như Vân (phải) và Kiều Thị Thúy Hằng. Như Vân sẽ thi Miss Global 2024 còn Thúy Hằng đại diện Việt Nam ở Miss Global 2025. Ảnh: Yeah1. Như Vân sẽ tham gia cuộc thi Miss Global 2024 vào tháng 3/2025. Theo ban tổ chức, các vòng thi phụ diễn ra ở Campuchia. Đêm bán kết và chung kết (9/3/2025) diễn ra ở Thái Lan.. Ảnh: Vietnamnet. Như Vân cao 1m74, có số đo ba vòng 89-62-91 cm, sở hữu gương mặt góc cạnh, làn da nâu khỏe khoắn. Ảnh: FB Như Vân. Hồ Ngọc Hà từng hết lời khen ngợi vóc dáng của Như Vân sau 2 lần sinh nở. "Bạn là một hình mẫu cho những người mẹ biết cách thay đổi tích cực hơn. Khi mình có ý thức gìn giữ và tập luyện, phụ nữ có hai hay ba con đều không thành vấn đề. Tôi và Như Vân là ví dụ", Saostar dẫn lời Hà Hồ. Ảnh: FB Như Vân. Như Vân chia sẻ trên Dân Việt về bí quyết giữ dáng: "Vân không thích lên cơ nhiều nên chủ yếu tập cardio và tạ nhẹ. Nếu có nhu cầu giảm cân bạn nên đi bộ nhanh hoặc chạy trên máy khoảng 30 phút sau đó mới bắt đầu tập cardio, tập tạ. Vân thường thêm tập yoga, bơi và đi bộ mỗi ngày từ 1-2 giờ đồng hồ và một tuần khoảng 5 buổi". Ảnh: FB Như Vân. Trước khi dự thi Miss Global 2024, Như Vân là á quân cuộc thi The New Mentor 2023. Ảnh: FB Như Vân. Như Vân là học trò của Hồ Ngọc Hà ở The New Mentor 2023. Ảnh: FB Như Vân. Như Vân đắt show làm người mẫu. Cô từng là thầy dạy catwalk cho á hậu Kiều Loan và Tường San tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: FB Như Vân. Học trò Hồ Ngọc Hà chia sẻ về việc làm huấn luyện viên catwalk: "Mình thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy học trò trưởng thành, bản lĩnh hơn trong nghề. Chính vì thế, công việc coaching sẽ luôn có một chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp của Như Vân". Ảnh: FB Như Vân. Như Vân làm mẹ đơn thân vào năm 18 tuổi. Ảnh: FB Như Vân. Hiện tại, nữ người mẫu có hai cô con gái Gia Gia và Bảo Bảo. Ảnh: FB Như Vân. Con gái đầu của Như Vân xinh như hot girl còn ái nữ thứ hai mang vẻ đẹp lai Tây. Ảnh: FB Như Vân. Xem video: "Như Vân òa khóc ôm Hồ Ngọc Hà sau khi nhận giải á quân". Nguồn FB Như Vân

