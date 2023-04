Ngọc Trinh “cưa sừng làm nghé”, xuống phố thử cảm giác lạ

Ngọc Trinh khoe khoảnh khắc xuống phố tập luyện trượt patin - bộ môn thể thao mới đối với cô. "Nữ hoàng nội y" được khen như 18 đôi mươi với phong cách mới được cô nàng theo đuổi thời gian gần đây. Mái tóc cắt ngắn cùng phong cách trẻ trung giúp mỹ nhân sinh năm 1989 trẻ hơn so với tuổi 34 của mình. Chân dài gốc Trà Vinh xuống phố trượt patin cùng cháu gái là bé He. Thời gian qua, Ngọc Trinh đã thử sức với rất nhiều môn như gym, yoga, võ thuật, tennis, Pilates,...Nữ diễn viên "Chị chị em em 2" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cô chăm chỉ tập luyện và truyền cảm hứng rèn luyện thân thể cho các chị em. Người đẹp 9X đưa cháu gái ra ngoài trải nghiệm. Ngọc Trinh rất cưng chiều cô cháu gái đáng yêu. Bé He hiện sống cùng Ngọc Trinh ở căn biệt thự rộng lớn tại thành phố Thủ Đức. Từ khi cắt tóc bob, Ngọc Trinh chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, khác hẳn với thời trang hở bạo trước đó. Xem video: "Ngọc Trinh tham gia chương trình Khẩu vị ngôi sao". Nguồn HTV Entertainment

