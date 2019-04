Minh Hằng lên tiếng khi bị chế giễu về sự cố trên thảm đỏ

Hơn 1 ngày qua, Minh Hằng đã trở thành đề tài bàn tán, thậm chí là nguồn cảm hứng chế ảnh cho dân mạng khi cô vướng phải sự cố suýt trượt khỏi sàn runway vì cú nhào lộn tại một show diễn ở "Vietnam International Fashion Week" tối 13/4.

Trước quá nhiều bình luận từ công chúng, chiều 15/4, người đẹp Minh Hằng lần đầu lên tiếng về vụ suýt ngã khi nhào lộn ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 hôm 14/4. Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải clip ghi lại phần tập luyện cú nhào lộn khá hoàn chỉnh tại buổi tổng duyệt chiều 13/4 để chứng minh lý do lớn xảy ra sự cố này là do sàn diễn trơn trượt. Trở thành trò cười của cư dân mạng vì nhào lộn không thành công, nữ ca sĩ Minh Hằng đưa ra lý do và bày tỏ sự bức xúc vì bị chế nhạo.

Minh Hằng tự nhận lỗi về mình vì quá tự tin dù biết sàn trơn. Theo Minh Hằng, người mẫu Minh Tú đã cảnh báo cô về lỗi sàn trơn sau khi mở màn show. Cụ thể, vừa diễn xong và vào cánh gà, Minh Tú chạy lại nói ngay với Minh Hằng: "Chị ơi, coi lại màn nhào lộn nhé sàn trơn lắm". Không riêng Minh Tú, rất nhiều người mẫu sau khi trình diễn xong cũng cảnh báo điều này với Minh Hằng. Tuy nhiên, vì muốn làm được những điều không ai dám làm nên Minh Hằng đã quyết định vẫn tiếp tục thực hiện cú nhào lộn, ngay cả khi phải liên tục đấu tranh tâm lý trước khi bước ra sàn diễn.



"Không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu catwalk lạnh lùng trên đường băng đấy. Mình đến đây vì mình là Minh Hằng, đại diện cho nét đẹp năng động khoẻ mạnh và dẻo dai... Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người", Minh Hằng trấn an bản thân.

Để xác định lỗi tại ai, Minh Hằng thừa nhận cô đã quá "lì lợm" khi được cảnh báo nhưng vẫn quyết tâm thực hiện màn diễn khó.

"Mình đã quá tự tin và lì lợm. Suốt một tuần lễ qua mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm... Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và ảnh hưởng đến chương trình", cô bày tỏ sự áy náy.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô rất xấu hổ vì màn nhào lộn thất bại, để lại hình ảnh chưa đẹp trên sàn diễn. "Đọc bình luận thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần", cô bộc bạch.

Nhưng Minh Hằng cho hay cô không hối hận vì tự đặt ra thử thách khó khăn kia cho bản thân. Cô viết: "Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn chịu đấm ăn xôi bỏ qua hết tất cả hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay".