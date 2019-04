Tình cũ của Lê Phương khoe ảnh bên “người ấy”, sắp làm đám cưới?

Nam diễn viên Quý Bình vừa đổi ảnh đại diện và hình nền facebook sang ảnh chụp tình tứ bên một cô gái. Bạn bè gửi lời chúc mừng và tỏ ra nóng lòng chờ đợi đám cưới của Quý Bình. Hiện tại, Quý Bình chưa công khai ảnh cận mặt và danh tính bạn gái của mình khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về cô gái này. Từ năm 2018 đến nay, trên trang cá nhân, Quý Bình thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên bạn gái. Hình ảnh Quý Bình nắm tay nửa kia của mình từng được nam diễn viên chia sẻ.Bạn gái của Quý Bình không hoạt động nghệ thuật nhưng chia sẻ và rất thông cảm với công việc của anh. Quý Bình còn từng khen bạn gái am hiểu nghệ thuật nên tư vấn cho anh rất nhiều từ trang phục đến bài hát. Quý Bình cũng không ít lần dành lời ngọt ngào cho bạn gái. “Anh không biết em làm gì, là ai trước kia, nhưng anh hứa từ bây giờ sẽ luôn bên cạnh em và làm cho em hạnh phúc”, nam diễn viên chia sẻ. Trước khi gắn bó với bạn gái hiện tại, Quý Bình hẹn hò và vướng tin đồn tình cảm với một số mỹ nhân Việt. Quý Bình từng hẹn hò Lê Phương khi cả hai còn là sinh viên và tái hợp sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan. Tháng 1/2016, Lê Phương và Quý Bình chia tay nhưng vẫn coi nhau là bạn. Trong đám cưới của tình cũ, Quý Bình cũng góp mặt. Ảnh: Dân Việt Khi đóng chung phim với Minh Hằng, Quý Bình bị đồn nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Ảnh: Người lao động Ngoài Minh Hằng, Tố My và Lâm Khánh Chi cũng vướng tin đồn là bạn gái của Quý Bình. Trước tin đồn hẹn hò với 3 mỹ nhân Việt này, nam diễn viên điển trai lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Zing Xem video "Quý Bình song ca cùng Tố My". Nguồn Youtube/Popsmusic

