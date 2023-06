Mai Ngô lộ nhan sắc khác lạ, nghi vấn "dao kéo"

>>> Mời quý độc giả xem MV "Hổng có đâu" của Mai Ngô. Nguồn Youtube/ Mai Ngô:

Mai Ngô vốn không được đánh giá cao về nhan sắc, ngoại hình. Thậm chí dù có trong tay danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam, nhan sắc của Mai Ngô vẫn nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Thế nhưng, trong lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất, Mai Ngô gây bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm.

Nhan sắc Mai Ngô khác lạ so với trước đây. Ảnh cắt clip

Trước đó, tối 23/6, Mai Ngô livestream ra mắt MV mới. Ngay lập tức, nhan sắc khác lạ của Mai Ngô trong MV và hình ảnh trong buổi livestream của cô đã trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Nhiều người đặt nghi vấn Mai Ngô đã nâng mũi và ngực khi mũi của cô cao, thon hơn, còn vòng 1 cũng đầy đặn thấy rõ.

Mới đây, rò rỉ hình ảnh Mai Ngô được bác sĩ tư vấn khiến nghi vấn cô "dao kéo" càng có cơ sở. Trước ồn ào nghi phẫu thuật thẩm mỹ, phía Mai Ngô hiện vẫn giữ thái độ im lặng.

Mai Ngô dính nghi vấn "dao kéo". Ảnh cắt clip

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP HCM, tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai. Người đẹp được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi sắc đẹp. Cô đạt một số thành tích như: Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016...

Năm 2022, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và trở thành Á hậu 4.