Lộ diện loạt đối thủ của Mai Ngô ở Miss Grand Vietnam 2022

Mai Ngô sinh năm 1995, được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, vũ công và gần đây là rapper. Mới đây, cô tham gia đường đua nhan sắc Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trước Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô tham gia nhiều cuộc thi như Nữ thần tượng Thời trang - Quán quân F-Idol 2012, So you think you can dance – Thử thách cùng bước nhảy 2012, Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017, The Face 2016. Chế Nguyễn Quỳnh Châu là một trong những đối thủ của Mai Ngô ở Miss Grand Vietnam 2022. Quỳnh Châu sinh năm 1994, là diễn viên, MC. Với chiều cao ấn tượng 1m75, Cô từng lọt top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Nhiều gương mặt khác cũng tham gia Miss Grand Vietnam 2022. Đỗ Trịnh Quỳnh Như sinh năm 1997, là người mẫu tự do. Cô từng đoạt các thành tích như: Quán quân Vietnam Fitness Model 2017, top 5 Hoa Khôi Du lịch Việt Nam 2017, đại diện Việt Nam tại Miss Model Of The World 2017, Người đẹp thể thao tại Miss Supranational Vietnam 2018 - Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018, top 10 Hoa khôi Áo dài 2016, top 41 Miss Universe Vietnam 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trần Tuyết Như sinh năm 1995, là doanh nhân, người mẫu, huấn luyện viên đào tạo người mẫu. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017, top 11 The Face Vietnam 2018, top 16 Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nguyễn Hồng Diễm sinh năm 1998, là diễn viên, người mẫu. Cô vừa lọt top 5 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Đinh Thị Mỹ Ái sinh năm 1997 đến từ Cần Thơ, là người mẫu tự do, huấn luyện viên yoga. Nhiều người cho rằng nhan sắc cô gái này khá giống Phạm Hương. Mai Anh sinh năm 1996 đến từ Hải Phòng, là người mẫu tự do và giáo viên kỹ năng sống. Cô từng lọt top 42 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 30 Siêu mẫu Việt Nam 2018. Lâm Hoàng Oanh sinh năm 2003, là người mẫu tự do. Cô có gương mặt hao hao Hương Ly. Nguyễn Hải Âu sinh năm 1997, là MC. Cô cũng tham gia Miss Grand Vietnam 2022. Trần Khánh Vi sinh năm 1996, là tiếp viên hàng không. Vũ Như Quỳnh tham gia đường đua Miss Grand Vietnam 2022. Trước đó, cô thắng giải Người đẹp được yêu thích nhất tại chung khảo Miss World Vietnam 2022 và đạt top 37 chung cuộc. Nguyễn Thùy Vi sinh năm 2000, là người mẫu, diễn viên tự do. Cô từng lọt top 45 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Võ Bạch Mỹ Linh sở hữu profile “khủng” với học bổng cấp 2 cấp 3 ở Anh Quốc, học bổng thạc sĩ tài chính trường ĐH Kingston (UK). Xem video "Hậu trường Mai Ngô chụp ảnh". Nguồn FBNV

