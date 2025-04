Hot face sao Việt: Diễm My 9x chụp ảnh trước Dinh Độc Lập

Tin tức sao Việt 28/4: Diễm My 9x mặc áo dài trắng chụp ảnh trước Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Diem My Diva Mỹ Linh đã có buổi biểu diễn đầy cảm xúc tại Long Xuyên. Ảnh: FB Mỹ Linh Người mẫu Hà Anh hẹn gặp cô bạn thân - Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: FB Ha Anh Vu Angela Phương Trinh tạo dáng làm nổi bật cơ bắp và đường cong ấn tượng trong phòng gym. Ảnh: FB Angela Phương Trinh Ca sĩ Hòa Minzy mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm biển "Không xả rác" khi đến xem tổng duyệt. Ảnh: FB Hòa MinzyÁ hậu Huyền My nói thích chụp ảnh nhưng hay bị chê khi chụp người khác. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mặc trang phục dân tộc và cờ Tổ quốc. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến và Diệu Nhi cùng diện trang phục áo bà ba kèm khăn rằn, khoe bộ ảnh đặc biệt. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến Gil Lê và Xoài Non đang được nhiều người bình luận khen đẹp đôi. Ảnh: FB Phạm Trang Kim Tiểu Long đón sinh nhật. Ảnh: FB Kim Tiểu Long

