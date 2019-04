Khánh My chúc mừng sinh nhật bạn trai khiến fan bất ngờ

Trên trang cá nhân của mình, Khánh My đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Tiến Vũ vô cùng tình cảm. Người đẹp viết:

“Happy Birthday to My Love. Every Day with you is special but today is extra special because it’s your day. On your Birthday wishing you with all the best things will come. Healthy and successful. My Sweetheart… with all my love and kisses… Just for you. Thanks to bringing colors to my world. I Love You”.

(Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Mỗi ngày với anh là ngày đặc biệt nhưng hôm nay là ngày đặc biệt hơn cả vì đó là ngày của anh. Chúc sinh nhật anh với mọi điều tốt lành sẽ đến. Sức khoẻ và sự thành công. Tình yêu ngọt ngào của em. Hôn anh. Cảm ơn vì đã mang sắc màu đến thế giới của em. Em yêu anh).