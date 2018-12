Sau ồn ào Trường Giang, Khánh My liên tục tình tứ bên Tiến Vũ

Tháng 5/2018, Khánh My tiết lộ từng được Trường Giang theo đuổi nhưng cô đã từ chối. Sau chia sẻ về Trường Giang, Khánh My gây chú ý. Đến tháng 11/2018, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng nghi vấn hẹn hò hot boy kém cô 3 tuổi tên Tiến Vũ. Không thừa nhận hẹn hò với Khánh My nhưng trên trang cá nhân, Tiến Vũ liên tục khoe khoảnh khắc tình tứ bên bạn gái tin đồn. Về phía Khánh My, cô cũng không xác nhận chuyện tình cảm với Tiến Vũ. Trên trang cá nhân, người đẹp chỉ có động thái gây chú ý là cập nhật trạng thái đang hẹn hò. Từ khi vướng tin đồn hẹn hò đến nay, Tiến Vũ và Khánh My đã có không ít khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Hình ảnh cặp đôi tin đồn trao nhau nụ hôn đắm đuối gây chú ý.Khánh My và Tiến Vũ công khai thả thính nhau trên mạng xã hội. Dự một buổi tiệc hóa trang, cặp đôi tin đồn không ngại hôn nhau tình tứ. Khánh My nắm tay động viên Tiến Vũ khi anh phải nhập viện. Nữ diễn viên và bạn trai tin đồn trông xứng đôi vừa lứa. Cả hai đẹp đôi bên nhau tại các sự kiện. Ảnh: Thế giới trẻ Hình ảnh Khánh My và Tiến Vũ cùng đi cổ vũ bóng đá. Từ khi bước chân vào showbiz, Khánh My đến nay chưa từng công khai mối tình nào. Xem video "Khánh My tâm sự không hiểu sao bị ghét sau khi lên tiếng về mối quan hệ với Trường Giang". Nguồn Youtube/vtc

