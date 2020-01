Khắc Tiệp hé lộ sự thật "bất ngờ" vụ mặt be bét máu, nghi bị đòi nợ

(Kiến Thức) - Liên tục bị tung ảnh mặt be bét máu cùng nghi vấn bị giang hồ đòi nợ, Khắc Tiệp thừa nhận có vụ xô xát. Trước đó, anh bị bóc mẽ nói dối ảnh từ hồi “trẻ trâu”.

Liên quan đến loạt ảnh mặt be bét máu lan truyền trên mạng xã hội gần đây, Khắc Tiệp vừa thừa nhận đó là hình ảnh sau khi anh xảy ra xô xát với người tung thông tin không đúng sự thật về mình.

“Chuyện đó xảy ra vào sáng chủ nhật 22/7 tại khách sạn. Vào 9h sáng hôm đó, tôi nghe được một thông tin không đúng về mình nên trực tiếp gọi điện thoại mời người ta gặp để đối chiếu.

Tôi biết mình có tính nóng nên có thể to tiếng và đã chọn địa điểm ngoài sân vườn để không ảnh hưởng đến xung quanh. Trong khi nói chuyện, quả thực đã có va chạm.

Và kết quả là những bức hình mọi người đang lan truyền nhau xem. Chính tôi nhờ bảo vệ gọi công an tới giải quyết. Rất đông người nhìn thấy sự việc, có mặt ở thời điểm đó.

Khắc Tiệp thừa nhận có vụ xô xát.

Công an Phường Bến Nghé Q1 là đơn vị giải quyết sự việc này. Lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại bệnh viện Sài Gòn và sau đó thay 1 cái áo khác.

Trở lại công an 2 bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc 2 tiếng là bản tường trình của 2 bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc”, Khắc Tiệp phân trần.

Trước đó, Khắc Tiệp bị tung ảnh mặt be bét máu cùng nghi vấn bị giang hồ đòi nợ. Về phần mình, “ông trùm chân dài” cho biết đây là hình ảnh đi bar cách đây rất lâu. Tuy nhiên, cư dân mạng bóc mẽ ảnh là mới.

Giữa ồn ào, “ ông bầu ” đến từ Nam Định livestream phủ nhận nghi vấn bị đánh hay bị đòi nợ. Sau khi lên tiếng, Khắc Tiệp tiếp tục bị tung ảnh tay đầy máu, giơ lên che mặt trước khi lên đồn công an. Ngoài ra, một số cư dân mạng đồn đoán "ông trùm chân dài" bị đánh vì nợ nần.

