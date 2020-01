Vì sao nghệ sĩ Chánh Tín được các cô gái si mê, đồng nghiệp ngưỡng mộ?

Ngày 4/1, nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng. Ông ra đi ở tuổi 68, khi không còn ánh hào quang bủa vây nhưng đồng nghiệp và khán giả vẫn nhớ đến ông với một ký ức đẹp. Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952, tại Bạc Liêu. Ngay từ khi còn nhỏ Chánh Tín đã bộc lộ năng khiếu với nghệ thuật. Thời còn đi học, Chánh Tín thường được chọn biểu diễn đơn ca ở trường trong các dịp lễ. Ông học cấp 3 ở trường Mạc Đĩnh Chi, tham gia ban văn nghệ nhà trường với tư cách là ca sĩ. Năm 1972 vì đột ngột nổi tiếng nên Chánh Tín đã không thể toàn tâm toàn ý cho việc học. Ông thi trượt vào trường Đại học Y khoa, trở thành sinh viên trường Luật. Năm 1973 ông giành được huy chương vàng điện ảnh, giải Kim Khánh về âm nhạc do 40 tờ báo hàng đầu Sài Gòn bình chọn. Tuy vậy đỉnh cao của nghệ sĩ Chánh Tín phải kể đến vai diễn đại tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim "Ván bài lật ngửa". Thành công với vai diễn đã giúp Nguyễn Chánh Tín trở thành ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ. Nguyễn Chánh Tín trở thành thần tượng trong lòng các cô gái trẻ. Ngay cả diễn viên Diễm My cũng thừa nhận từng "chết mê chết mệt" Chánh Tín. Đẹp trai, lãng tử lại tài hoa, Chánh Tín khiến nhiều cô gái si mê là điều dễ hiểu. Ngay cả cô gái thuộc hạng tiểu thư nhà giàu như Bích Trâm cũng xiêu lòng trước Chánh Tín. Định mệnh đã sắp đặt cho Chánh Tín và Bích Trâm nên đôi. Đây cũng là sự may mắn với nam tài tử đa tài nhưng đào hoa này bởi người vợ tào khang đã ở bên Chánh Tín ngay cả khi ông trắng tay, tiêu tan cơ nghiệp. Không chỉ khiến các cô gái phát cuồng, Chánh Tín còn là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Những người trong nghề, hoạt động trong giới giải trí cũng ngưỡng mộ tài năng của Chánh Tín. Diễm My, Quyền Linh, Long Nhật và rất nhiều sao Việt đều thần tượng nam diễn viên "Ván bài lật ngửa". Tuấn Hưng mới đây cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ nghệ sĩ Chánh Tín. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tài tử điện ảnh duy nhất trong ký ức phim ảnh Việt Nam của cháu. Từ lúc cháu còn bé thì Nguyễn Thành Luân trong "Ván bài lật ngửa' đã cho cháu 1 suy nghĩ đến tận bây giờ, sao Việt Nam lại có diễn viên đẹp trai và đóng giỏi thế". Ấn tượng trong mắt mọi người không chỉ là tài năng diễn xuất mà còn là tính cách điềm đạm, hài hước, vui tính và thần thái lãng tử của Chánh Tín. Xem video "Nghệ sĩ Chánh Tín trong Ván bài lật ngửa". Nguồn VTC News

