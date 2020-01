Đường cong gây mê của mỹ nhân được Vũ Khắc Tiệp khen có body đẹp nhất Vbiz

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990. Cô cao 1m70, có số đo 3 vòng 90-58-90, nặng 50 kg. Sở hữu đường cong hút mắt người đối diện, nàng "Quyên" được "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp khen nức nở. Vòng một căng tràn quyến rũ, eo con kiến và hông quả táo là những lợi thế ngoại hình của Vũ Ngọc Anh. Bạn gái của Cường Seven đã nâng ngực để hoàn thiện hơn vẻ đẹp của mình. Vũ Ngọc Anh cho biết, cô chú trọng nhiều đến chế độ luyện tập, thực đơn ăn uống mỗi ngày để giữ được cho mình thân hình hoàn hảo. Rõ ràng mỹ nhân 9x không tự nhiên đẹp lên mà nhờ dao kéo lẫn nỗ lực của bản thân. Ngọc Anh từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô được người hâm mộ đặt cho biệt danh “bông hồng quyến rũ”. Bạn gái của Cường Seven chuộng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo hoặc ôm sát. Phong cách thời trang của Vũ Ngọc Anh gắn liền với hình ảnh gợi cảm.Hình ảnh Ngọc Anh khoe vóc dáng đồng hồ cát khi đi biển. Ngoài đời, chân dài sinh năm 1990 chuộng trang phục trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Ngọc Anh ngày càng đẹp mặn mà, bảo sao Cường Seven luôn si mê. Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 hiện theo đuổi đam mê diễn xuất. Mỹ nhân phim "Quyên" còn được biết đến với vai trò nữ doanh nhân. Mời quý độc giả xem video "Vũ Ngọc Anh vượt qua trầm cảm nhờ vai diễn trong Lôi báo". Nguồn VTC

