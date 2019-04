Hứa Chí An từng hứa với Huỳnh Tâm Dĩnh sẽ ly dị Trịnh Tú Văn?

Người bạn thân của Huỳnh Tâm Dĩnh chia sẻ rằng nam diễn viên Hứa Chí An từng thề sẽ ly dị Trịnh Tú Văn để cưới cô một cách đường đường chính chính.

Camera trên taxi đã vạch trần Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh có mối quan hệ ngoài luồng khi ôm, hôn thắm thiết trên xe. Hứa Chí An phản bội người vợ đã cùng chung sống gần 30 năm của mình là Trịnh Tú Văn, trong khi đó Huỳnh Tâm Dĩnh lại lừa dối người đàn ông hết lòng thương yêu, lo lắng cho cô - Mã Quốc Minh.



Hứa Chí An mở cuộc họp báo để xin lỗi, rơi nước mắt, xin lỗi Trịnh Tú Văn. Nam diễn viên giải thích khi đó chỉ vì uống quá chén nên mới có những hành động không được hay như vậy. Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong tiết lộ Hứa Chí An và người quản lý đã sớm biết xảy ra chuyện, hai người mau chóng muốn mua đứt những chiếc video bằng chứng kia nhưng cuối cùng lại thất bại và rơi vào tay của phóng viên.

Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh. Theo thông tin này, video “16 phút ôm hôn 20 lần” có giá mua lại là 400 ngàn Dollar Hong Kong (tương đương 1,2 tỷ đồng), ba đoạn khác cũng tương tự diễn tả toàn bộ sự việc có giá tổng cộng là 1,5 triệu đô la Hong Kong. Bất luận như thế nào, người tài xế của chiếc taxi kia đã kiếm được một số tiền lớn.

Sau khi Hứa Chí An xin lỗi, Mã Quốc Minh cũng lên tiếng tha thứ cho “bạn gái”, hi vọng mọi người cho cô ấy một chút không gian riêng tư. Tiếp đến, “nữ chính” Huỳnh Tâm Dĩnh cũng viết một bài đăng dài, cảm thấy có lỗi rất nhiều với Mã Quốc Minh. Rồi người cuối cùng Trịnh Tú Văn cũng ra mặt tha thứ cho Hứa Chí An ngoại tình , hai người sẽ cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Những tưởng vụ việc đến đây là kết thúc nhưng thật sự không phải là như thế.

Dân mạng không hề buông tha cho Huỳnh Tâm Dĩnh, họ đến những trang cá nhân của người chị thứ hai Huỳnh Tâm Dĩnh mắng chửi, yêu cầu cô phải dạy bảo lại em gái cho thật tốt. Cả ba người chị của nữ diễn viên đều bị ảnh hưởng.

Một trong những người lãnh đạo TVB là Lạc Di Linh tiết lộ hiện tại Huỳnh Tâm Dĩnh suy sụp rất nhiều, mỗi ngày cô đều khóc, không cách nào làm việc. Cho nên công ty mới để cho cô nghỉ ngơi, ngụ ý bày tỏ không phải TVB muốn phong sát, đóng băng cô, mà là chính nữ diễn viên yêu cầu được tạm dừng công việc.

Lạc Di Linh cũng chia sẻ thêm TVB không hề nói đến chuyện giải ước hợp đồng với Huỳnh Tâm Dĩnh vì thời hạn ký kết giữa hai bên còn tương đối dài. Đoán chừng, cơ hội Huỳnh Tâm Dĩnh rời khỏi TVB không nhiều. Tuy nhiên, những tấm gương trước đó khi bị dính phốt như Quách Tiện Ny, Dương Tư Kỳ, Châu Tuệ Mẫn đều bị TVB bỏ rơi, hắt hủi.

Những ngày gần đây, báo chí Hong Kong liên tục đưa tin về vụ ngoại tình này của Hứa Chí An, tuyên bố mục tiêu ban đầu của Huỳnh Tâm Dĩnh là “ông trùm giải trí” Chu Trác Hoa. Thế nhưng đến cuối cùng nữ diễn viên lại thất bại buộc phải chuyển sang Hứa Chí An. Cũng có tin Hứa Chí An vô cùng sợ vợ, giữ quy củ nghiêm ngặt, nếu như Huỳnh Tâm Dĩnh không cố tình quyến rũ thì chắc chắn rằng nam diễn viên sẽ không phạm sai lầm.

Đang trong tình trạng dư luận bủa vây buông lời mắng chửi, chê bai nhân phẩm Huỳnh Tâm Dĩnh thì bất ngờ thay một người đàn ông khác dám lên tiếng bênh vực cho cô. Rạng sáng ngày hôm nay (20/04), Lương Dụ Hằng - người được xem là bạn thân của Huỳnh Tâm Dĩnh viết một bài đăng dài nhằm giải thích rõ sự tình của vụ việc:

“Đột nhiên thức dậy (suy nghĩ) một số chuyện, không nói ra thì cảm thấy không thoải mái. Tôi nhớ có một ngày, cô ấy rất buồn khi nói với tôi, vì cơ hội gặp bạn trai càng ngày càng ít, tình cảm xảy ra vấn đề, còn nói đã lỡ yêu một người đàn ông khác đã có vợ, vô cùng áy náy. Người đó là chồng của Thiên Hậu, nhưng người đàn ông này bày tỏ cuộc hôn nhân của anh ta có vấn đề, nói rằng sẽ ly hôn, nên cô ấy mới nguyện ở bên cạnh anh ta, cô ấy chỉ là nạn nhân.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, ba người kia chỉ tự bảo vệ mình, không ai giúp cô ấy nói một lời công bằng. Tôi không hiểu tại sao cô ấy một câu cũng không đáp lại, ôm tất cả trên người. Người đàn ông kia không có tiền, bộ dạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy không phải là bán thân, chỉ đơn giản là một người con gái theo đuổi tình yêu của mình. Người đàn ông kia không hề cho cô ấy bất cứ điều gì, cô ấy yêu nhầm người, cô ấy sai, nhưng tội không đáng chết“.

Cho dù Huỳnh Tâm Dĩnh bị lừa gạt nhưng nữ diễn viên cùng Hứa Chí An vượt quá giới hạn là sự thật. Nếu như cảm thấy thời gian gặp mặt bạn trai không còn nhiều, hết yêu có thể chia tay, không nên cặp kè với người đàn ông khác, huống chi Hứa Chí An đã là người có vợ.

Lương Dụ Hằng còn nói thêm rằng trong quá trình xảy ra mối quan hệ ngoài luồng kia, anh ta không hề giúp Huỳnh Tâm Dĩnh, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Hứa Chí An cùng Trịnh Tú Văn ngày càng căng thẳng.

Có vẻ như TVB đang cố gắng thu xếp ổn thỏa sự việc này nhưng những người xung quanh liên tục phát ngôn khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều hơn. Hãy cùng SAOstar liên tục cập nhật tin tức về sự việc này nhé.