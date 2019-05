Hot girl Ngọc Thảo bất ngờ đáp trả cực gắt tin đồn được bao nuôi

Sở hữu 1,8 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, Ngọc Thảo là một trong những hot girl luôn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nổi tiếng là cô gái hài hước, dễ thương qua các chia sẻ trên trang cá nhân, thế nhưng cũng không ít lần cô phải lên tiếng, thẳng thắn trả lời bình luận tiêu cực, ác ý.

Mới đây, hot girl Sài thành đăng tải bức ảnh trên story, chia sẻ về các ý kiến cho rằng cô có cuộc sống thoải mái về tài chính là do được "nuôi". Cụ thể, Ngọc Thảo chụp lại một bình luận trên trang cá nhân của mình cách đây hơn 2 năm, viết: "Chị Thảo bây giờ làm công việc gì hay chỉ việc đi chơi, có anh Angrey (ý chỉ Andree, người yêu tại thời điểm đó của cô) nuôi rồi".

Lời chia sẻ của Ngọc Thảo trên trang cá nhân. Khi đó, cô nàng đáp lại: "Để mà nói thì chị đã làm việc hơn 10 năm nay nên tiền chị để dành không ít, chỉ có chị nuôi nổi chị nên em cũng bớt bớt đi, không phải ai cũng nhờ đàn ông nuôi mới có tiền xài đâu nha em". Bên cạnh việc đăng tải bức ảnh chụp đoạn bình luận này, hot girl Sài thành viết thêm: "Tính đi ngủ rồi nhưng thôi coi như lời nhắn gửi cho mấy bạn lần nào mình bật ask cũng có người hỏi 'Công việc chính của chị là gì? Thu nhập chính của chị từ đâu...'". Ngọc Thảo cho rằng mọi người hơn nhau ở chỗ có biết dành dụm tiền hay không, để những khi "lười biếng, ế show" thì vẫn có tiền để sử dụng thay vì dựa dẫm vào người khác. Ngọc Thảo hạnh phúc bên bạn trai Việt Kiều. Ngọc Thảo là một trong số ít hot girl đời đầu đến nay vẫn chưa lập gia đình. Tuy nhiên, cô nàng lại khiến nhiều người phải gato hết sức vì sở hữu mối tình đẹp như mơ với một anh chàng cực kì điển trai tên Tuấn Hải, hiện là chủ 1 club lớn ở Cộng hoà Séc.



Không còn úp mở hay giấu diếm, cặp đôi hiện tại khá thoải mái trong việc đăng tải hình ảnh bên nhau cũng như thường xuyên dành cho nhau những hành động vừa lãng mạn vừa đáng yêu. Ấy vậy mà mới đây, bạn trai của Ngọc Thảo lại khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi nho nhỏ khi công khai đăng ảnh với caption kiểu... thả thính lên trang cá nhân.

Mới đây, bạn trai "soái ca" của hot girl Ngọc Thảo tỏ tình công khai với cô trên mạng xã hội. Anh viết: "Cô ấy là kiểu con gái cứng đầu nhưng mạnh mẽ, rất là bướng bỉnh đến mức nếu không có kiên nhẫn, sẽ không thể yêu thương cô ấy được. Crazy, but I love her! I could never run from her. Xin lỗi em vì ngày kỉ niệm mà không có cạnh em được, cũng như anh đôi lúc ngang, hư và hay xấu tính. 1 năm qua em đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, anh sẽ cố gắng được tốt hơn! Đợi anh nhé".