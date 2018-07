Hậu ly hôn, Tim chia sẻ: "Chúng tôi vẫn sống chung nhà vì con"

Sau 1 năm lấp lửng "chơi trò ú tim", nam ca sĩ Tim đã lên tiếng xác nhận đường ai nấy bước với Trương Quỳnh Anh. Ít ngày sau lời chia sẻ trên mạng xã hội, chồng cũ của nữ diễn viên Bóng ma học đường đã trải lòng về những góc khuất phía sau của cuộc hôn nhân dang dở.

Tim cho biết, anh và giọng ca Hạnh phúc ảo chia tay nhau khi cả hai không tìm được tiếng nói chung và không còn muốn nỗ lực cố gắng hàn gắn. Cả hai thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi trở thành những người bạn và không còn là sở hữu của nhau.

Về bé Sushi, theo như phán quyết của tòa án thì ca sĩ Tim hiện là người nuôi con. Tuy nhiên do cả hai vẫn chung nhà nên cả Tim và Trương Quỳnh Anh đều cùng nhau chăm sóc.

"Chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi Tim bận thì Trương Quỳnh Anh sẽ ở bên cạnh con và ngược lại. Chúng tôi vẫn trao đổi về công việc để chủ động sắp xếp lịch sao cho phù hợp, lấy con làm ưu tiên hàng đầu. Việc sống chung nhà là để tiện chăm sóc cho bé Sushi, cũng như tránh cho con cú sốc tâm lý và những tổn thương khác.

Ban đầu, thực sự cả hai rất sợ bé biết chuyện nên cố giữ bí mật. Tuy nhiên đến nay, Tim cảm nhận là con đã hiểu 1 chút của vấn đề. Sushi là đứa trẻ vô tư nhưng rất tình cảm và thông minh. Tim sẽ vẫn để cuộc sống diễn ra thật bình thường nhất và đến 1 thời điểm thích hợp cả Tim và Quỳnh Anh sẽ nói chuyện với con rõ hơn.

Tim mong rằng, khi con biết bố mẹ chia tay thì con cũng không giận vì con đã nhìn thấy cả bố và mẹ đã cố gắng vì con như thế nào, cũng như bố và mẹ đã vì con mà cố gắng gạt bỏ tất cả để làm bạn với nhau ra sao. Trên tất cả, chúng tôi vẫn là một gia đình", Tim chia sẻ.

Nói về lý do giữ bí mật chuyện ly hôn, chồng cũ Trương Quỳnh Anh phân trần: "Tim biết đã có rất nhiều những suy đoán vô căn cứ về chuyện của gia đình mình. Hôm nay, Tim xin khẳng định là cả Tim và Trương Quỳnh Anh đều không tính toán đến chuyện giữ gìn hình ảnh ảo giác về một gia đình hạnh phúc.

Hợp đồng quảng cáo thì càng không vì cả hai đã không còn nhận show chung từ lúc chính thức ly hôn. Lý do duy nhất chỉ đơn giản là Sushi. Chúng tôi không muốn chuyện riêng của nhà mình trở nên ồn ào khiến con trai bị ảnh hưởng mỗi khi đi học hay bước chân ra đường".

Thời gian vừa qua, thông tin hợp tan hôn nhân của Trương Quỳnh Anh và Tim đang là chủ đề nóng được quan tâm của làng giải trí. Tháng 5/2017, thông tin ca sĩ họ Trương và Tim đã hoàn tất thủ tục ly hôn từng gây xôn xao dư luận. Sau nhiều đồn đoán kẻ nói có người kêu không, sự thật về mối quan hệ của cặp vợ chồng nổi tiếng cho tới nay vẫn bị coi là thông tin nhiễu loạn.

Theo nguồn tin từ tòa án xác nhận, Trương Quỳnh Anh là người chủ động đệ đơn ly hôn Tim và nhận quyền nuôi con trai. Tuy nhiên thông qua người quản lý truyền thông, chị ruột của nữ ca sĩ lại khẳng định không có chuyện em gái mình và Tim "đôi ngả chia ly" như dư luận đang xôn xao.

Nam ca sĩ xóa hai chữ QA xăm trên ngực trái bằng hình trái tim mới, trong khi nữ diễn viên Bóng ma học đường thông báo "chính thứ ly hôn". Tuy nhiên, dòng trạng thái "ly hôn" đã nhanh chóng được Trương Quỳnh Anh xóa bỏ sau ít phút đăng tải.

Giữa tâm điểm hôn nhân rạn nứt, cặp vợ chồng nổi tiếng này liên tục chia sẻ khoảnh khắc bên nhau mặn nồng. Không chỉ sánh đôi ở đời thường, cặp vợ chồng nổi tiếng còn đồng hành cùng nhau trong công việc.

Hôn nhân "nay on mai off" của cặp vợ chồng ngôi sao khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Phải chăng cặp đôi đang bắt tay thực hiện một chiến lược PR, hay miễn cưỡng diễn cảnh "tình chàng ý thiếp" hậu ly hôn do những hợp đồng công việc chung vẫn chưa giải quyết ổn thỏa?...

Sau hơn một năm khiến khán giả rối tung rối mù bởi nghi án ly hôn, ca sĩ Tim đã có câu trả lời chính thức về vấn đề này trên mạng xã hội cách đây ít hôm. Anh xác nhận đã đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh.

"Việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc, tranh chấp nào xảy ra", đại diện truyền thông của Tim cũng xác nhận với truyền thông.