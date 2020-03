Giữa lúc dịch Covid-19 lan nhanh, vì sao "Ghen Cô Vy" gây sốt toàn cầu?

MV "Ghen Cô Vy" là dự án do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) kết hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng, nữ ca sĩ Min, nam ca sĩ Erik và biên đạo Quang Đăng thực hiện nhằm tuyên truyền cổ động phòng chống dịch Covid-19.



Những ngày gần đây, “Ghen Cô Vy” bất ngờ được báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin. Đầu tiên, MV xuất hiện trong chương trình "Last Week Tonight" của HBO (Mỹ) ngày 1/3. Tiếp đó, dự án nhận được sự chú ý từ trang web của tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ).

Không thể đếm xuể các tờ báo, đài lớn nhỏ trên quốc tế đưa tin “Ghen Cô Vy”. Bản tin sáng của đài CBS News phát đi tin tức về ca khúc "Ghen Cô Vy". Sau đó, trang tin của CBS News cũng dẫn lại bảng tin sáng như trên.

Kênh truyền hình Pháp BFMTV cũng tấm tắc khen ngợi bài hát cổ động của Việt Nam. Theo Vietnamnet, BFMTV là kênh truyền hình tin tức được theo dõi nhiều nhất nước Pháp với khoảng 10 triệu lượt xem mỗi ngày.

MV "Ghen Cô Vy".

Kênh truyền hình Pháp BFMTV khen MV "Ghen Cô Vy".

“Ghen Cô Vy” còn xuất hiện trên báo Stern (Đức), tạp chí âm nhạc của Anh - NME, trang tin Newshub và Stuff của New Zealand, tờ The Hindu (Ấn Độ), tờ Straits Times và Asia One của Singapore, tờ The Financial Express (Bangladesh), tạp chí Vice (Canada), tờ the Malaysian Insight và Free Malaysia Today của Malaysia, trang tin kinh tế Economic Times thuộc tờ tin tức India Times (Ấn Độ), tạp chí Slate (Mỹ), tạp chí Cosmopolitan của Philippines...

Theo Min, cô còn được nhà báo người Iran gửi thư điện tử xin được phép thêm phụ đề bằng tiếng Persian (ngôn ngữ sử dụng tại Iran) cho MV "Ghen Cô Vy".

“Xin chào, tôi là một nhà báo người Iran đã xem MV của bạn. Tôi nghĩ nó rất hữu ích để giáo dục cho bọn trẻ đấy. Bạn có vui lòng không nếu tôi chuyển ngữ sang tiếng Persian, rồi sau đó bạn sẽ thêm phần phụ đề này vào video. Tôi tin rằng chúng ta có thể thông tin đến trẻ em toàn thế giới cùng nhau đấy. Cảm ơn rất nhiều”, nhà báo viết.

Điệu nhảy rửa tay “Ghen Cô Vy” cũng trở thành vũ đạo hot trend thế giới. Thầy giáo và học sinh ở Mỹ cùng nhún nhảy theo trong lớp theo điệu nhảy. Hay cộng đồng mạng Trung Quốc hào hứng tham gia trào lưu vũ điệu rửa tay.

Lý giải thành công của “Ghen Cô Vy”, nữ ca sĩ Min chia sẻ trên Zing: “Ghen là một bài hát có giai điệu bắt tai. Những thông tin cần tuyên truyền lại là những điều thường ngày chúng ta hay bỏ sót.

Chúng tôi cần một ca khúc siêu dễ nhớ để khiến cho những thông tin hữu ích không bao giờ rời khỏi bộ não của người nghe. Ghen Cô Vy với giai điệu catchy dễ thuộc, cùng với phần lời đầy đủ thông tin đi kèm với hình ảnh animation hấp dẫn thú vị là yếu tố khiến ca khúc được lan tỏa”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Khắc Hưng cũng lên tiếng về lý do đứa con tinh thần của anh gây sốt. "Sở dĩ ca khúc "Ghen Cô Vy" được khán giả phương Tây yêu thích vì tôi đã sáng tác ca khúc dựa trên tinh thần âm nhạc US-UK.

Tôi nghe nhạc Âu Mỹ từ bé và dòng nhạc này đã ảnh hưởng rất lớn đến phong cách sáng tác của tôi vì những rung động trong âm nhạc phương Tây lại rất phù hợp với suy nghĩ và tình cảm của mình. Bên cạnh đó, "Ghen Cô Vy" khi được viết theo ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu sẽ dễ dàng khiến khán giả phương Tây yêu thích”, anh chia sẻ trên Tri thức trẻ.

Nhạc sĩ Khắc Hưng bên Erik và Min.

Trước những ý kiến cho rằng thành công của “Ghen Cô Vy” là do may mắn, Khắc Hưng cũng lên tiếng. “Ghen Cô Vy" được hình thành từ bản hit "Ghen" trước đó. Vốn dĩ, "Ghen" đã là ca khúc được rất nhiều bạn trẻ yêu thích rồi nên khi một phiên bản khác của "Ghen" ra đời, ca khúc dĩ nhiên dễ dàng được lan tỏa dựa trên cả yếu tố thành công cũ sẵn có.

Không có một chuẩn mực cụ thể nào đánh giá một ca khúc xuất sắc khi cảm thụ âm nhạc thuộc về yếu tố cảm tính. Bản thân tôi cũng không cho rằng "Ghen Cô Vy" là tác phẩm xuất sắc hay đỉnh cao. Nhưng rõ ràng điều tôi hướng đến đã đạt được là ca khúc sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi người. Sự hưởng ứng của đông đảo mọi người là mình chứng.

Dĩ nhiên, thành công của ca khúc này là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố, đặc biệt là sự nỗ lực của các nghệ sĩ, gồm giọng hát của Erik - Min và vũ đạo của Quang Đăng. Mọi sự thành công đều là kết quả tổng hòa của cả một ê kíp”, anh nói trên Người lao động.

Nhiều khán giả đồng tình với chia sẻ của Min và Khắc Hưng về lý do “Ghen Cô Vy” có sức hút. Hiện tại, Min, Khắc Hưng và Erik đang thực hiện phiên bản tiếng Anh cho ca khúc. Fan kỳ vọng bản tiếng Anh sẽ tiếp tục gây chú ý.