Nữ ca sĩ hát “Ghen Cô Vy” gây sốt trên toàn cầu là ai?

MV "Ghen Cô Vy" của nữ ca sĩ Min, nam ca sĩ Erik và nhạc sĩ Khắc Hưng kết hợp cùng Bộ Y Tế dùng để tuyên truyền phòng dịch Covide-19 vừa lên sóng truyền hình Mỹ, Pháp và được hàng loạt trang tin quốc tế đưa tin. Min - nữ ca sĩ hát "Ghen Cô Vy" tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Cô giấu tuổi thật của mình. Theo Zing, Min thuộc thế hệ 8x, kém Hồ Ngọc Hà khoảng 3-4 tuổi. Min được nhiều người khen có ngoại hình trẻ đẹp, so với lứa ca sĩ 9x, giọng ca "Ghen Cô Vy" như bằng vai phải lứa. Theo Thời đại, Min là tiểu thư trong 1 gia đình công chức. Năm 13 tuổi, cô sang Đức sống cùng gia đình vì bố mẹ cô làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam ở tại Đức. Hơn 9 năm sống và học tập tại Đức, nữ ca sĩ "Ghen Cô Vy" tốt nghiệp một trường đại học. Theo Saostar, khi vừa học xong đại học, Min quyết định về Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi khi gia đình mất trắng tài sản do mẹ cô kinh doanh nhà đất thất bại. Nữ ca sĩ kể lại, ngày chuyển từ ngôi nhà rất to về một căn hộ bé ở khu tập thể cũ, cô òa khóc nức mở, muốn quay về Đức sống. Min quyết định đi làm giáo viên dạy tiếng Đức với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng để có thể quay lại Đức dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau đó cô nghỉ dạy chuyển sang làm BTV thời sự một kênh truyền hình nhỏ. Tuy nhiên, chỉ làm 4-5 tháng, Min lại nghỉ. Min cho biết, nhiều đêm, cô trăn trở làm sao để kiếm được nhiều tiền. Khi đó, Min chợt nghĩ sao không làm ca sĩ vì cho rằng kiếm tiền bằng nghề ca hát dễ. Min tham gia buổi Audition của nhóm nhảy St319 rồi trở thành một vũ công. Khi khẳng định tên tuổi ở nhóm nhảy St319, Min chuyển sang đi hát. Năm 2013, Min tung ra MV "Tìm". Năm 2014, cô tiếp tục tung các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, phải đến năm 2017, tên tuổi của Min mới thực sự vụt sáng nhờ MV "Có em chờ”, “Ghen”. Ngoài “Có em chờ”, “Ghen”, Min còn có hàng loạt hit khác như “Đừng yêu nữa, em mệt rồi", "Em mới là người yêu anh", "Vì yêu nên cứ đâm đầu". Năm 2014, Min công khai người yêu - Nhật Minh. Anh là stylist cho ST.319. Hai người từng xuất hiện chung trong MV Y.Ê.U (phát hành năm 2015). Năm 2016, cả hai chia tay. Mời quý độc giả xem MV "Ghen Cô Vy" được truyền hình Mỹ khen ngợi". Nguồn VTC

