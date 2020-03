Ngân 98 dương tính với ma túy khi diễn bar... còn scandal động trời nào?

Thông tin Ngân 98 dương tính với ma túy đang nhận được sự chú ý của dư luận. Lương Bằng Quang cho hay, bạn gái của anh đánh DJ ở một quán bar tại Tây Ninh vào tối ngày 5/3. Khi chuẩn bị ra về, Ngân 98 bị công an kiểm tra và phát hiện có chất kích thích trong người. Lương Bằng Quang bênh vực Ngân 98. Anh cho biết bạn gái của anh chắc chắn không chủ động sử dụng bất kì chất kích thích nào, kể cả rượu bia. Nam nhạc sĩ cho rằng có thể Ngân 98 đã mắc bẫy, uống ly bia hay rượu có ma túy. Trong khi Lương Bằng Quang đứng về phía Ngân 98 thì nhiều người cư dân mạng lại không tin rằng hot girl này bị gài bẫy bởi lẽ đời tư của Ngân 98 vốn rất thị phi. Tháng 12/2019, Ngân 98 bị lộ clip khỏa thân, có hành động phản cảm.Clip nóng của Ngân 98 bị lan truyền chóng mặt kèm những bình luận chỉ trích hot girl này. Về phần mình, Ngân 98 cho biết, cô ghi lại hình ảnh của mình chỉ vì thích. Theo lời hot girl, không may, cô bị mất điện thoại, sau đó bị tống tiền 300 triệu nhưng người đẹp nhất quyết không đưa tiền. Tháng 10/2019, Ngân 98 đoạt á hậu 2 cuộc thi Miss Business Beauty World 2019 (Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019) được tổ chức tại Hàn Quốc. Dù giành danh hiệu nhưng bạn gái Lương Bằng Quang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngân 98 không được khán giả công nhận danh hiệu mà cô vừa giành được do đời tư quá thị phi và tham gia cuộc thi được đánh giá chỉ xứng giải ao làng. Thậm chí, hot girl này còn bị ném đá nhiều hơn trước. Trước thông tin Ngân 98 đoạt á hậu ao làng, có tin đồn cô mua giải với giá 150 triệu. Giữa ồn ào danh hiệu, hot girl lên tiếng: “Nghĩ sao mà bây giờ bỏ có 150 triệu ra là mua giải được. Thế thì ai cũng thành á hậu hết”. Bạn gái của Lương Bằng Quang còn từng bị chủ nhà tố ở dơ bẩn, sống bừa bộn, ăn uống xong không dọn dẹp, để đồ ăn mốc meo và có dấu hiệu nợ tiền nhà. Trước lời tố, cộng đồng mạng lắc đầu ngao ngán lối sống của Ngân 98. Về phần mình, Ngân 98 phản pháo chủ nhà: “Nhà Ngân thuê hợp đồng một năm nhưng nếu Ngân dọn đi trước thời hạn hợp đồng thì Ngân chấp nhận mất cọc là xong. Mắc gì phải tố đòi Ngân trả tiền nhà trong khi Ngân không ở nữa”. Phong cách thời trang của Ngân 98 cũng gây ồn ào. Cô thường xuyên mặc trang phục thiếu vải. Kiểu ăn mặc khoe da thịt khiến hot girl gốc Bình Định vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Ngân 98 còn bị chỉ trích vì chuyện tình thị phi với Lương Bằng Quang. Cặp đôi chú cháu này chênh nhau đến 16 tuổi. Khi Ngân 98 livestream, Lương Bằng Quang từng không ngại thay đồ giúp bạn gái hay sờ ngực người yêu. Tháng 4/2019, Ngân 98 và Lương Bằng Quang bất ngờ xác nhận chia tay sau thời gian yêu và sống thử. Theo Ngân 98, cô chia tay Lương Bằng Quang vì phát hiện bạn trai cũ ngoại tình ngay ở nhà. Ngoài ra, hot girl đến từ Bình Định còn tố Lương Bằng Quang bòn tiền, đối xử với cô như osin. Tuy nhiên, sau ồn ào, Ngân 98 và Lương Bằng Quang bất ngờ tái hợp, tình cảm mặn nồng như chưa hề đấu tố nhau. Mời quý độc giả xem video "Lương Bằng Quang lên tiếng về chuyện Ngân 98 dương tính với ma túy". Nguồn Youtube nhân vật

