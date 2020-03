Quang Đăng tài năng ra sao trước khi vũ điệu rửa tay gây sốt quốc tế?

Video vũ điệu rửa tay trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" của Quang Đăng được Bộ Y tế đặt hàng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa xuất hiện trên chương trình Last Week Tonight của HBO (Mỹ). MC John Oliver của Last Week Tonight không ngừng khen ngợi vũ đạo rửa tay của Quang Đăng. Fanpage chính thức của UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng chia sẻ video vũ điệu rửa tay đồng thời khen ngợi: "Chúng tôi yêu thích điệu nhảy rửa tay của vũ công Quang Đăng đến từ Việt Nam. Rửa tay là bước đầu tiên để bảo vệ bản thân khỏi virus Corona". Mới đây, tờ New York Post cũng đưa tin về vũ điệu rửa tay đang gây sốt. Cư dân mạng quốc tế bày tỏ sự thích thú trước vũ đạo sáng tạo của Quang Đăng. Ngoài ra, không ít vũ đoàn, studio dạy nhảy và các bạn học sinh, sinh viên nhiệt tình nhảy theo vũ điệu này. Trên Zing, Quang Đăng cho biết, vũ đạo được anh nghĩ ra trong 15 phút. “Bài hát này khi mới ra mắt, tôi cũng có dựng vũ đạo, do đó, giờ dựng lại cũng rất nhanh”, nam vũ công nói. Quang Đăng không thể nào tin bản thân đã tạo ra món ăn tinh thần được quan tâm từ cả truyền thông thế giới. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm nghề của anh. Quang Đăng sinh năm 1993, đoạt giải Ngôi sao tài năng của cuộc thi Ngôi sao thời trang vào năm 2011. Năm 2012, anh lọt vào top 4 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy – You think you can dance. Quang Đăng trình diễn trong nhiều chương trình truyền hình như The Remix, Giọng ải giọng ai, Thử tài siêu diễn, Người bí ẩn, Bước nhảy hoàn vũ nhí… Quang Đang còn trực tiếp biên đạo múa cho các ca sĩ nổi tiếng như: Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy. Anh cũng tham gia vào MV “Em sai rồi anh xin lỗi em đi” của Chi Pu, có nhiều bản cover các MV Bùa yêu, Chạy ngay đi,… Năm 2019, Quang Đăng cùng nhóm nhảy LifeDance Team gây ấn tượng với vũ điệu nông dân tại chương trình Asia’s Got Talent. Ngoài áo bà ba, khăn rằn và nón lá, tiết mục của Quang Đăng còn được đánh giá cao vì những bước nhảy điêu luyện, đồng đều và mạnh mẽ trên nền nhạc được phối giữa tiếng đàn tranh, tiếng sáo cùng nhạc điện tử. Quang Đăng và các đồng đội mất 2 năm tập luyện để trình diễn vũ điệu nông dân trên sân khấu Asia’s Got Talent 2019. Trong tập cuối vòng bán kết Asia’s Got Talent 2019, nhóm LifeDance do Quang Đăng dẫn dắt không có tên trong danh sách biểu diễn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Mời quý độc giả xem video "MV Ghen Cô Vy và vũ đạo rửa tay lên sóng truyền hình Mỹ". Nguồn VTC

