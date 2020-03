Hành trình tỏa sáng của Erik hát “Ghen Cô Vy” đang hot toàn cầu

MV " Ghen Cô Vy" là một dự án kêu gọi mọi người chung tay phòng chống dịch Covid-19. Sản phẩm âm nhạc mới đây khiến truyền thông quốc tế chú ý. Với việc góp giọng trong MV, nam ca sĩ Erik nhanh chóng được nhiều khán giả quan tâm. Erik không gặp khó khăn khi thể hiện ca khúc "Ghen Cô Vy" bởi trước đó, anh cùng nữ ca sĩ Min kết hợp ăn ý trong MV trăm triệu view năm 2017 - "Ghen". Nam ca sĩ Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997. Anh từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở sân chơi này, Erik được đánh giá sở hữu chất giọng trầm, ấm áp. Ảnh: VTV Sau vòng giấu mặt, Erik về đội ca sĩ Hiền Thục. Tuy nhiên, anh dừng chân ở vòng đối đầu Giọng hát Việt nhí. Ảnh: Thể thao văn hóa Sau Giọng hát Việt nhí 2013, Erik tiếp tục tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Năm 2014, anh lọt top 25 Ngôi sao Việt và top 4 The Winner. Ảnh: Zing Năm 2014, Erik đầu quân về công ty của ST. 319 để được đào tạo. Ảnh: Phunuonline Đầu năm 2016, giọng ca "Ghen Cô Vy" gia nhập nhóm nhạc Monstar với vai trò hát chính và lấy nghệ danh là Erik. Tháng 1/2016, dưới sự nâng đỡ của công ty quản lý, Erik cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “Sau tất cả”. Ca khúc gây bão mạng xã hội giúp tên tuổi của Erik được nhiều khán giả biết đến. Trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, giọng ca “Sau tất cả” đột ngột tuyên bố rời khỏi nhóm Monstar và công ty. Sau đó, lùm xùm giữa Erik và công ty quản lý tốn không ít giấy mực báo chí. Thời gian hoạt động tự do, Erik kết hợp với Min và Khắc Hưng để tạo ra hit “Ghen”. Sau khi gia nhập công ty mới, anh thường xuyên tung sản phẩm âm nhạc. Nhờ tên tuổi ngày càng hot, Erik có cát-sê cao gấp 10 lần. Erik chia sẻ rằng, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để được như ngày hôm nay, có khả năng mua nhà, mua xe và đầu tư cho âm nhạc. Ngoài khối tài sản khủng, Erik còn được ngưỡng mộ vì có tình bạn đẹp với Hòa Minzy và Đức Phúc. Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy luôn thẳng thắn với nhau để cả ba tốt lên. So với thời mới bước chân vào showbiz, Erik nay có ngoại hình bắt mắt hơn. Sự thay đổi vẻ ngoài của nam ca sĩ là do phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả xem video "MV Ghen Cô Vy lên sóng truyền hình Mỹ". Nguồn VTC

MV " Ghen Cô Vy" là một dự án kêu gọi mọi người chung tay phòng chống dịch Covid-19. Sản phẩm âm nhạc mới đây khiến truyền thông quốc tế chú ý. Với việc góp giọng trong MV, nam ca sĩ Erik nhanh chóng được nhiều khán giả quan tâm. Erik không gặp khó khăn khi thể hiện ca khúc "Ghen Cô Vy" bởi trước đó, anh cùng nữ ca sĩ Min kết hợp ăn ý trong MV trăm triệu view năm 2017 - "Ghen". Nam ca sĩ Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997. Anh từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở sân chơi này, Erik được đánh giá sở hữu chất giọng trầm, ấm áp. Ảnh: VTV Sau vòng giấu mặt, Erik về đội ca sĩ Hiền Thục. Tuy nhiên, anh dừng chân ở vòng đối đầu Giọng hát Việt nhí. Ảnh: Thể thao văn hóa Sau Giọng hát Việt nhí 2013, Erik tiếp tục tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Năm 2014, anh lọt top 25 Ngôi sao Việt và top 4 The Winner. Ảnh: Zing Năm 2014, Erik đầu quân về công ty của ST. 319 để được đào tạo. Ảnh: Phunuonline Đầu năm 2016, giọng ca "Ghen Cô Vy" gia nhập nhóm nhạc Monstar với vai trò hát chính và lấy nghệ danh là Erik. Tháng 1/2016, dưới sự nâng đỡ của công ty quản lý, Erik cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “Sau tất cả”. Ca khúc gây bão mạng xã hội giúp tên tuổi của Erik được nhiều khán giả biết đến. Trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, giọng ca “Sau tất cả” đột ngột tuyên bố rời khỏi nhóm Monstar và công ty. Sau đó, lùm xùm giữa Erik và công ty quản lý tốn không ít giấy mực báo chí. Thời gian hoạt động tự do, Erik kết hợp với Min và Khắc Hưng để tạo ra hit “Ghen”. Sau khi gia nhập công ty mới, anh thường xuyên tung sản phẩm âm nhạc. Nhờ tên tuổi ngày càng hot, Erik có cát-sê cao gấp 10 lần. Erik chia sẻ rằng, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để được như ngày hôm nay, có khả năng mua nhà, mua xe và đầu tư cho âm nhạc. Ngoài khối tài sản khủng, Erik còn được ngưỡng mộ vì có tình bạn đẹp với Hòa Minzy và Đức Phúc. Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy luôn thẳng thắn với nhau để cả ba tốt lên. So với thời mới bước chân vào showbiz, Erik nay có ngoại hình bắt mắt hơn. Sự thay đổi vẻ ngoài của nam ca sĩ là do phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả xem video "MV Ghen Cô Vy lên sóng truyền hình Mỹ". Nguồn VTC