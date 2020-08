Đóng cặp trong phim, Nhan Phúc Vinh - Diễm My ngoài đời có thân?

Trong "Tình yêu và tham vọng", Nhan Phúc Vinh - Diễm My có nhiều cảnh quay tình cảm. Ảnh: Lao động Mối quan hệ ngoài đời của hai diễn viên này khiến nhiều khán giả tò mò. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Nhan Phúc Vinh và Diễm My dường như giữ khoảng cách với nhau đằng sau mỗi cảnh quay. 2 diễn viên của phim "Tình yêu và tham vọng" còn bị nghi ngó lơ trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong Diễm My từng không nhắc đến Nhan Phúc Vinh trong bài cảm ơn sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Ảnh: Tiền Phong Trên fanpage, Nhan Phúc Vinh chia sẻ nhiều ảnh chụp chung với các bạn diễn trong phim nhưng gần như không có ảnh chụp cùng Diễm My. Nhan Phúc Vinh cũng không có bất kì bài chia sẻ nào về Diễm My trên Fanpage. Nhan Phúc Vinh nhiều lần trò chuyện với các bạn diễn trên Fanpage nhưng gần như không tương tác với Diễm My. Nhan Phúc Vinh khá thân với Lã Thanh Huyền trong khi Diễm My kết thân với Thanh Sơn. Nhan Phúc Vinh từng thừa nhận bản thân anh vốn sống trầm tính, ít giao du. Trong một bài phỏng vấn, Diễm My cho biết, Nhan Phúc Vinh thực sự ít nói như chính nhân vật của anh trong "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: Vietnamnet Về nghi vấn ngó lơ nhau, Diễm My xin phép không trả lời. Ảnh: Vietnamnet Linh của "Tình yêu và tham vọng" hy vọng khán giả không nên vì những suy đoán làm ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức bộ phim. Mời quý độc giả xem trailer tập 39 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Rubic 8

