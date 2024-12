Những tiết lộ bất ngờ, khó tin về hành tinh gần Mặt Trời nhất

Hành tinh gần Mặt Trời nhất: Sao Thủy nằm cách Mặt Trời trung bình khoảng 58 triệu km, gần hơn bất kỳ hành tinh nào khác. Ảnh: Pinterest. Kích thước nhỏ nhất: Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong 8 hành tinh của Hệ Mặt Trời, với đường kính khoảng 4.880 km, nhỏ hơn cả một số mặt trăng của các hành tinh khác. Ảnh: Pinterest. Một ngày dài hơn một năm: Một ngày trên sao Thủy (chu kỳ tự quay) kéo dài bằng 59 ngày Trái Đất, trong khi một năm (chu kỳ quay quanh Mặt Trời) chỉ dài 88 ngày Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Không có khí quyển đáng kể: Sao Thủy có bầu khí quyển rất mỏng, gồm chủ yếu là oxy, natri, hydro, và các nguyên tố khác, không đủ để duy trì sự sống. Ảnh: Pinterest. Nhiệt độ cực đoan: Ban ngày, nhiệt độ trên bề mặt sao Thủy có thể đạt 430°C, nhưng ban đêm lại giảm xuống -180°C do thiếu bầu khí quyển giữ nhiệt. Ảnh: Pinterest. Bề mặt đầy hố va chạm: Sao Thủy có nhiều hố va chạm lớn, chẳng hạn như Basin Caloris, rộng tới 1.550 km, do các vụ va chạm thiên thạch trong quá khứ. Ảnh: Pinterest. Sắt chiếm tỷ lệ cao: Sao Thủy có lõi sắt rất lớn, chiếm khoảng 85% bán kính của hành tinh, khiến nó có tỷ trọng cao nhất trong hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Không có mặt trăng: Sao Thủy không có bất kỳ mặt trăng hoặc vành đai nào. Ảnh: Pinterest. Quỹ đạo hình elip: Quỹ đạo của sao Thủy là hình elip mạnh nhất trong hệ Mặt Trời, dẫn đến khoảng cách với Mặt Trời thay đổi đáng kể theo các thời kỳ trong năm. Ảnh: Pinterest. Không có mùa: Do độ nghiêng trục gần như bằng 0 (chỉ khoảng 0,034 độ), sao Thủy không trải qua các mùa như Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Có nước đá: Dù nhiệt độ cực cao, các cực của sao Thủy có nước đá trong các hố sâu, nơi ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới. Ảnh: Pinterest. Trọng lực yếu: Trọng lực trên sao Thủy chỉ bằng 38% so với Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Được biết từ thời cổ đại: Sao Thủy được quan sát và ghi nhận từ thời cổ đại. Tên gọi "Mercury" (thần đưa tin La Mã) phản ánh tốc độ di chuyển nhanh của nó trên bầu trời. Ảnh: Pinterest. Tàu vũ trụ ghé thăm: Hai tàu vũ trụ đã đến thăm sao Thủy, gồm Mariner 10 (1974–1975) và MESSENGER (2011–2015). Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

