Chi tiết gây sốc trong 'bức tranh buồn nhất thế giới' của Van Gogh

"At Eternity's Gate" (Tại cổng Vĩnh hằng) của Vincent van Gogh là một bức tranh hậu ấn tượng, được coi là “bức tranh buồn nhất thế giới”, mô tả một ông già ngồi gục đầu trong đau khổ. (Ảnh:Wikipedia)

Hoàn thành vào năm 1890 tại Saint-Rémy khi Van Gogh đang điều trị bệnh tâm thần, tác phẩm được sáng tạo chỉ vài tháng trước khi ông qua đời.(Ảnh: Saporta Report) Bức tranh chịu ảnh hưởng từ Sunday at the Chelsea Hospital của Hubert von Herkomer, miêu tả sự đau buồn và tuyệt vọng của con người.(Ảnh:Artdesigna) Với tông màu trầm và các nét cọ thô, bức tranh không chỉ thể hiện nỗi đau cá nhân của Van Gogh mà còn là sự đồng cảm với những người chịu đựng khổ đau.(Ảnh:Blue Surf Art) Tên gọi At Eternity's Gate mang ý nghĩa sâu sắc, gợi lên niềm hy vọng về sự vĩnh hằng và yên bình sau nỗi đau trần thế.(Ảnh:GeekTyrant) Nhà thần học Kathleen Powers Erickson nhận xét, dù bức tranh chứa đựng nỗi buồn sâu sắc, tựa đề của nó nhấn mạnh vào đức tin và hy vọng của Van Gogh.(Ảnh:Romeing) Van Gogh xem tác phẩm như một biểu tượng về sự cao quý và giá trị tinh thần ngay cả trong những hoàn cảnh tầm thường nhất của con người.(Ảnh:Australian Book Review) Hiện tác phẩm đang được trưng bày tại bảo tàng Kröller-Müller ở Hà Lan, nơi tôn vinh di sản nghệ thuật của danh họa.(Ảnh:ARTualize)

