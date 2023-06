9 năm hôn nhân của Trà My Idol và chồng doanh nhân

Mới đây, nữ ca sĩ Trà My Idol chia sẻ hình ảnh cưới của cô cách đây 9 năm. Ảnh: FBNV. Trong đám cưới ngày 14/6/2014, Trà My Idol mặc áo dài đỏ truyền thống bước lên chiếc xe trắng hơn 10 tỷ đồng. Ông xã của nữ ca sĩ là Tô Văn Đức - người sở hữu nhiều siêu xe, hệ thống nhà hàng, quán karaoke hạng sang tại TP.HCM. Ảnh: Khám Phá. Trà My sinh bé Gia Huy vào tháng 11/2014 và bé Gia Hưng vào năm 2019. Ảnh: FBNV. Khi còn nhỏ, bé Gia Huy được nhận xét giống bố nhiều hơn giống mẹ. Ảnh: FBNV.Con trai đầu lòng của Trà My được nhận xét có khuôn miệng giống Leonardo DiCaprio hồi nhỏ. Ảnh: FBNV. Bé Gia Hưng có gương mặt với nhiều biểu cảm đáng yêu. Cậu nhóc được nhiều người ưu ái gọi là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Ảnh: FBNV. Năm 2016, Trà My tung MV sau hai năm vắng bóng làng nhạc. Thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc, cô chia sẻ trên Dân Trí, khi cô không đi diễn, không có thu nhập thì chồng là người luôn sát cánh để ủng hộ cô về mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần. Năm 2017, Trà My tiếp tục tung MV. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ một lần nữa tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc các con và công việc gia đình. Ảnh: FBNV. Chia sẻ trên Phụ Nữ TP HCM năm 2017, Trà My tiết lộ về mối quan hệ với gia đình chồng. Theo nữ ca sĩ, vợ chồng cô sống riêng. Trà My chưa bao giờ cảm nhận được áp lực làm dâu như các chị em thường chia sẻ. Ảnh: FBNV. Vài năm trở lại đây, Trà My gần như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: FBNV. Xem video: "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My

