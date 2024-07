Vẻ nóng bỏng của ca sĩ Trà My Idol sau hai lần sinh nở

Trên trang cá nhân, Trà My Idol vừa khoe ảnh bikini. Nữ ca sĩ được khen khéo giữ vóc dáng sau hai lần sinh nở. Hình thể của Trà My săn chắc, gợi cảm. Tóc ngắn, nữ ca sĩ vẫn quyến rũ khó rời mắt. Giọng ca sinh năm 1989 giữ được hình thể thon gọn nhờ tập yoga.Trà My kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức cách đây 10 năm. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ không ca hát, tham gia các sự kiện giải trí. Chia sẻ trên Phụ nữ TP HCM năm 2017, Trà My tiết lộ, vợ chồng cô không ở cùng gia đình nhà chồng. Trà My chưa bao giờ cảm nhận được áp lực làm dâu như các chị em thường chia sẻ. Vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ gần như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên truyền thông. Trà My sinh bé Gia Huy vào tháng 11/2014 và bé Gia Hưng vào năm 2019. Bé Gia Hưng có vẻ ngoài bụ bẫm, được nhiều người ưu ái gọi là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Bé Gia Huy kháu khỉnh như hot boy nhí. Xem video "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My

Trên trang cá nhân, Trà My Idol vừa khoe ảnh bikini. Nữ ca sĩ được khen khéo giữ vóc dáng sau hai lần sinh nở. Hình thể của Trà My săn chắc, gợi cảm. Tóc ngắn, nữ ca sĩ vẫn quyến rũ khó rời mắt. Giọng ca sinh năm 1989 giữ được hình thể thon gọn nhờ tập yoga. Trà My kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức cách đây 10 năm. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ không ca hát, tham gia các sự kiện giải trí. Chia sẻ trên Phụ nữ TP HCM năm 2017, Trà My tiết lộ, vợ chồng cô không ở cùng gia đình nhà chồng. Trà My chưa bao giờ cảm nhận được áp lực làm dâu như các chị em thường chia sẻ. Vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ gần như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên truyền thông. Trà My sinh bé Gia Huy vào tháng 11/2014 và bé Gia Hưng vào năm 2019. Bé Gia Hưng có vẻ ngoài bụ bẫm, được nhiều người ưu ái gọi là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Bé Gia Huy kháu khỉnh như hot boy nhí. Xem video "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My