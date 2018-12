Chia sẽ gây bão của An Nguy sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn

Thời gian qua, lùm xùm về chuyện tình tay ba của An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đã khiến dư luận phải bàn tán sôi nổi. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây An Nguy bất ngờ xuất hiện và đã có những chia sẻ về tình trạng hiện tại của cô trong một bài phỏng vấn khiến nhiều người khá bất ngờ.

“Hiện tại, tôi độc thân. Không phải độc thân lúc nào cũng vui, nhưng đó là một trạng thái đáng để tận hưởng. Tôi sẽ có nhiều cơ hội sống như mình muốn, làm những gì mình thích. Người có cơ hội yêu tôi và được tôi yêu nhiều nhất hiện nay là chính bản thân tôi” – nữ diễn viên "Chú ơi đừng lấy mẹ con" bộc bạch.

An Nguy khẳng định cuộc sống hiện tại đang độc thân. Vừa qua, những thông tin xoay quanh việc nhà sản xuất bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" có ý định khởi kiện vì cho rằng hai diễn viên chính cố ý vi phạm hợp đồng cũng không khiến nữ diễn viên này suy sụp hay căng thẳng như người ta vẫn nghĩ. An Nguy cũng chia sẻ ở một khía cạnh nào đó, nữ diễn viên cho rằng bản thân phải cảm ơn những người đã gây ra sóng gió cho cô thời gian qua, bởi với cô đó có thể được xem là một cơ hội để bản thân trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, khi nói về cách nhìn nhận và suy nghĩ vấn đề ở hiện tại so với thời còn là nàng hot girl mới nổi, nữ diễn viên An Nguy cũng thẳng thắn chia sẻ: “Thật khó để tôi có thể tự do thể hiện ý kiến, quan điểm về một sự việc nào đó như thời làm vlog. Khi có thêm nhiều người theo dõi và quan tâm, cả yêu mến lẫn chỉ trích, tôi thấy mình cần sống trách nhiệm hơn. Dù thành công hay thất bại, nổi tiếng hay không nổi tiếng, tôi vẫn phải làm cho An Nguy hạnh phúc với những gì cô ấy lựa chọn”. Trước vụ yêu Kiều Minh Tuấn gây tranh cãi, An Nguy bị đồn có người yêu đồng giới lâu năm tên là Alexandra Nguyễn, nhiều người cho rằng, mối quan hệ giữa An Nguy và Alex là tình yêu. Thậm chí, còn cho rằng cả hai còn sống cùng nhau tại Mỹ và đã đính hôn. Tuy nhiên, An Nguy lập tức phủ nhận vấn đề này và khẳng định Alex là một người bạn, người thân trong gia đình. An Nguy khẳng định giữa cô và Alexandra Nguyễn chỉ là bạn bè thân thiết, không phải là người yêu như lời đồn. Có thể nói những scandal tình ái thời gian qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của cô. Sau khi gây ồn ào vì thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn sau khi đóng cặp trong phim, đây là lần hiếm hoi An Nguy lên tiếng về sự việc này.



Trước đó, tối 18/10, sau một thời gian dài im lặng, An Nguy bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng trong một nhóm chat có tên "Mẹ Tuệ". Theo đó, An Nguy cho rằng Cát Phượng là người đứng sau toàn bộ vụ lùm xùm tình cảm giữa cô và Kiều Minh Tuấn để PR phim mới. An Nguy cũng bày tỏ mong muốn những chia sẻ này sẽ giải đáp những khúc mắc và khép lại toàn bộ ồn ào tình cảm không hay với Kiều Minh Tuấn.

Tuy nhiên, sau đó, Cát Phượng đã lên tiếng khẳng định cô không hề nhắn những tin nhắn đó cho An Nguy. Nhưng sau đó, có nhiều bằng chứng chứng minh lời tố cáo của An Nguy là đúng được tung ra, khiến người hâm mộ thực sự hoang mang về chân tướng vụ việc. Ở thời điểm đó, nhà sản xuất bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" đã lên tiếng cho biết, sẽ nhờ cơ quan an ninh nhập cuộc điều tra và nếu lời An Nguy là thật sẽ khởi kiện Cát Phượng.

Sau sự việc An Nguy lên tiếng tố Cát Phượng chính là kẻ "giật dây" mọi chuyện, hiện cả Kiều Minh Tuấn và bạn gái hơn tuổi đều "im hơi lặng tiếng" khi không còn xuất hiện ở bất kì đâu và trên trang cá nhân không còn chia sẻ về bất kì điều gì.